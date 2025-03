Eröffnung in Hietzing: Im „Nuk13“ vereinen sich Kaffee und Vintage-Charme

Die Betreiber des „Nook Café“, Estuardo Lafuente und Nina Köffler, haben ihr gastronomisches Konzept in der Altgasse erweitert und ein neues, charmantes Lokal namens „Nuk13“ eröffnet. Hier erwartet die Besucher nicht nur erstklassiger Kaffee, sondern auch eine Auswahl an einzigartigen Vintage-Teilen.

WIEN/HIETZING. Estuardo Lafuente bringt seine Leidenschaft für Kaffee direkt aus Guatemala mit. Der Gastronom hat ein tiefes Verständnis für die Kunst der Kaffeezubereitung und weiß, dass der Schlüssel zu einem perfekten Genusserlebnis in vielen Details liegt. Vom Bohnenanbau über die Röstung bis hin zu präzisen Parametern wie Brühzeit und Wassertemperatur – alles spielt eine entscheidende Rolle, um den optimalen Geschmack im Becher zu erreichen.

Seit sieben Jahren führen Lafuente und seine Partnerin Nina Köffler das etablierte „Nook Café“ in der Altgasse 12. In unmittelbarer Nähe haben sie mit „Nuk13“ nun einen weiteren Hotspot kreiert, der über ein bemerkenswertes Kaffeeangebot hinaus geht. In diesem neuen Lokal können die Gäste auch eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Vintage-Mode und Accessoires entdecken.

Secondhand-Teile, Süßes und Pikantes

„Nuk13“ ist mehr als nur ein Café; es ist ein Ort des Stöberns und der Entdeckung. Neben einer Vielzahl von Kaffeevariationen werden auch süße und pikante Snacks angeboten. Die Auswahl reicht von Cookies und Empanadas bis hin zu erfrischenden Limonaden und Craft-Bieren. Besonders beliebt sind die Secondhand-Teile, die aus verschiedenen Reisen und auch aus Wien gesammelt wurden, darunter einzigartige Taschen aus Guatemala sowie spezielle Gewürze.

Den Kaffee stellt Lafuente in den Mittelpunkt des Lokals. Der Gastronom experimentiert zurzeit mit der innovativen Zubereitungstechnik des anaeroben Kaffees, die durch Fermentation entsteht. „Wir möchten unseren Gästen immer wieder etwas Neues bieten“, sagt er.

Filterkaffee mal anders

Das „Nuk13“ offers not only classic coffee options but does so with a twist. Filterkaffee wird hier nicht mit herkömmlichen Maschinen zubereitet; stattdessen nutzt Lafuente den speziellen „V60“-Keramik-Aufsatz. Auch hier ist die Wassertemperatur entscheidend für das Geschmackserlebnis. Die Kaffeebohnen stammen aus der renommierten Kaffeerösterei Fürth in Wien, die für ihre Qualität bekannt ist.

Zusätzlich zu Filterkaffee sind im „Nuk13“ auch beliebte Klassiker wie Espresso und Cappuccino erhältlich. Das Besondere: Bereits ein schlichter Americano reicht aus, um die erstaunliche Geschmacksvielfalt der Kaffeebohne neu zu entdecken. Das Lokal in der Altgasse 13 ist von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Besuchen Sie „Nuk13“ und genießen Sie eine Kaffeeerfahrung der besonderen Art, während Sie durch die handverlesene Auswahl an Vintage-Features stöbern.

