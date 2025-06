Ersatzbusse im Einsatz: Zugausfall zwischen Floridsdorf und Praterstern

Ab dem 28. Juni um 2 Uhr bis einschließlich 1. September wird die S-Bahn auf der Strecke zwischen Floridsdorf und Praterstern gesperrt. Für die Fahrgäste stehen zwei Ersatzbuslinien bereit. Alle Details sind hier zusammengefasst.





WIEN. In der traditionellen Ferien- und Sommerzeit nutzt die Stadt Wien die Gelegenheit, um umfangreiche Bauarbeiten durchzuführen. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben beschlossen, ihre Strecken in Wien zu modernisieren. Pünktlich zum Beginn der Ferienperiode wird die Zugverbindung zwischen Floridsdorf und Praterstern betroffen sein. Ab Samstag, dem 28. Juni, um 2 Uhr, bis zum 1. September, um 4 Uhr, wird die Schnellbahn auf dieser Strecke gesperrt.

Keine Sorge, die ÖBB haben ein umfassendes Ersatzangebot vorbereitet. Während der gesamten Sperrzeit werden zwei spezielle Buslinien eingerichtet. Die gelbe Linie, ein sogenannter „Direktbus“, verkehrt täglich von 5:30 Uhr (an Wochenenden ab 6 Uhr) bis 20 Uhr und fährt ohne Zwischenhalte direkt zwischen Praterstern und Floridsdorf. Die blaue Linie hingegen bietet als klassischer Schienenersatzverkehr auch Anhaltstellen an Traisengasse und Handelskai an.

Gebrandete ÖBB-Busse

Die Busse werden in einem neuen Design präsentiert, einschließlich farbiger Linientafeln. Um Verwechslungen zwischen den beiden Linien zu vermeiden, sind separate Abfahrtshaltestellen vorgesehen. Zudem werden Echtzeitdaten für die Ersatzbusse in der ÖBB Scotty App sowie in der Mobil-App der Wiener Linien bereitgestellt.

Die gültigen ÖBB-Tickets werden von den Wiener Linien auch auf den definierten Ersatzrouten anerkannt. Entlang der gesperrten Strecken finden Fahrgäste Infoplakate, die über alternative Verbindungen informieren. Zudem stehen geschultes Personal sowie spezielle Informationsmaterialien zur Verfügung, um den Reisenden bei der Planung ihrer Fahrten zu helfen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website der ÖBB unter oebb.at oder die spezielle Baustellenseite unter oebb.at/baustellen. Alternativ können Sie sich auch an den ÖBB-Kundenservice unter 05-1717 wenden oder die Scotty-Fahrplanauskunft nutzen.

