Erstaunlicher Djokovic-Sieg in Paris: Medwedew überraschend ausgeschieden!

Für die Top-16-Spieler Daniil Medwedew und Grigor Dimitrow kam in der ersten Runde des Turniers das Aus. Der ehemalige Weltranglisten-Erste Medwedew, als Nummer elf gesetzt, musste sich dem Briten Cameron Norrie mit 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7 geschlagen geben. Diese Niederlage war besonders bitter, da Medwedew nun bereits zum sechsten Mal in der ersten Runde in Paris ausschied, und das gegen Norrie, gegen den er zuvor noch nie verloren hatte.

Dimitrow, an Position 16 gesetzt, verlor sein Duell gegen den US-Amerikaner Ethan Quinn. Er führte mit 2:1 Sätzen, gab aber aufgrund von Behandlungen am Oberschenkel auf – dies war bereits das vierte Mal in Folge bei einem Grand Slam, dass er früh ausschied, was einen neuen Negativrekord darstellt.

Auf der anderen Seite des Spektrums zeigte Alexander Zverev eine starke Leistung, als er den US-Amerikaner Learner Tien mit 6:3, 6:3, 6:4 ausschaltete. der britische Wien-Sieger Scott Draper, der als Nummer fünf ins Turnier ging, erreichte das nächste Runde mit einem Sieg gegen den Italiener Mattia Bellucci in vier Sätzen. Auch der Australier Alex de Minaur blieb gegen den Serben Laslo Djere ohne Satzverlust.

Bei den Damen glänzten die beiden US-Stars, die an den Positionen zwei und drei gesetzt sind. Coco Gauff setzte sich mit 6:2, 6:2 gegen die Australierin Olivia Gadecki durch, während Jessica Pegula die Rumänin Anca Todoni mit 6:2, 6:4 bezwang.

Novak Djokovic kam mit frischen Erinnerungen an seinen Olympiasieg im vergangenen August nach Paris, was ihm zusätzlichen Auftrieb zu geben schien. „Ich fühle mich hier wohl und bin motiviert, da die Olympischen Spiele erneut in mir aufleben“, sagte er. Er bemerkte, dass er in der Lage sei, noch besser zu spielen und die Aussicht auf einen weiteren Grand Slam motiviere ihn ungemein: „Ich habe die Chance, erneut Geschichte zu schreiben.“ In seinen bisherigen 21 Auftaktspielen in Paris blieb der „Djoker“ ungeschlagen.

Ein vielversprechender Nachfolger von Djokovic, der 18-jährige Joao Fonseca, beeindruckte mit einem überzeugenden Dreisatzsieg über den als Nummer 30 gesetzten Hubert Hurkacz. Fonseca dominierte das Match mit 6:2, 6:4, 6:2 und bestätigte damit seine starke Leistung, die er zuvor bei den Australian Open gezeigt hatte, wo er als Qualifikant in der ersten Runde gegen den damals neuntplatzierten Andrej Rublew gewann. Dieser Sieg bringt ihn in die Top 60 des Rankings – ein bedeutender Schritt für seine Karriere.

Eine spezielle Bestleistung erzielte Viktoria Asarenka, die die Belgierin Yanina Wickmayer mit 6:0, 6:0 besiegte. Die 35-jährige Weißrussin ist somit die älteste Spielerin, die seit Einführung des Profi-Tennis einen Grand-Slam-Match ohne Spielverlust gewonnen hat.

Im Doppel zeigte Alexander Erler zusammen mit dem Deutschen Constantin Frantzen, dass sie für die Herausforderung bereit sind, indem sie die Auftakthürde gegen Luciano Darderi und Diego Hidalgo aus Italien und Ecuador mit 2:6, 6:3, 7:6(10:5) meistern konnten.

Zusammenfassung

Die ersten Runden des Turniers brachten einige überraschende Ergebnisse sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Spieler wie Djokovic und Zverev haben starke Leistungen gezeigt, während andere, wie Medwedew und Dimitrow, früh ausschieden. Insbesondere die beeindruckenden Debüts junger Talente wie Joao Fonseca setzen einen spannenden Akzent für die Zukunft der Tenniswelt.