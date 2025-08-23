Erster Durchbruch des Haupttunnels mit TBM bei Navis







Tunnelbohrmaschine (TBM) „Ida“ erzielt Meilenstein im Gemeindegebiet von Navis

NAVIS. Ein bedeutender Fortschritt wurde am Freitag markiert, als die beeindruckende Tunnelbohrmaschine (TBM) „Ida“ nach über zwei Jahren kontinuierlicher Arbeit erfolgreich den ersten Durchbruch der westlichen Haupttunnelröhre auf österreichischer Projektseite vollzogen hat. Diese Durchbruchsstelle befindet sich im Bereich von Navis und stellt einen wichtigen Schritt im Rahmen des umfangreichen Bauprojekts „H41 Sillschlucht-Pfons“ dar.

Die TBM „Ida“ hat in dieser Zeit über 8,5 Kilometer durch anspruchsvolles Gebirge gegraben und begegnete dabei verschiedenen geologischen Herausforderungen. Die riesige Maschine wurde speziell für den Einsatz in schwierigem Gelände konzipiert und ist mit modernster Technologie ausgestattet, um Präzision und Effizienz zu gewährleisten.

Der Bau des Tunnels ist Teil des ambitionierten Projekts zur Verbesserung der Verkehrsanbindung in Tirol, das zahlreiche Vorteile für die Region bringt. Die neue Verbindung soll nicht nur die Mobilität der Anwohner steigern, sondern auch erheblich zur Entlastung des bestehenden Straßennetzes beitragen. Zudem wird erwartet, dass das Projekt positive wirtschaftliche Impulse für die Region setzt und neue Arbeitsplätze schafft.

„Ida“ ist nicht nur eine technische Meisterleistung, sondern auch ein Symbol für die Zukunftsfähigkeit nachhaltiger Infrastrukturprojekte. Tunnelbau ist ein komplexer Prozess, der sorgfältige Planungen und präzise Ausführungen erfordert. Die Ingenieure hinter dem Projekt haben eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um Umwelteinflüsse zu minimieren und die Sicherheit der Bauarbeiter zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Durchbruch von „Ida“ ein wichtiger Schritt in Richtung einer verbesserten Infrastruktur in Tirol ist. Die Projektleiter betonen, wie entscheidend dieser Meilenstein für den weiteren Fortschritt ist, und sie blicken optimistisch auf die noch bevorstehenden Arbeiten, die dazu beitragen sollen, die Lebensqualität in der Region langfristig zu erhöhen.

