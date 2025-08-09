Erster Eindruck: Sturm-Keeper Christensen und die durstigen Grazer

Nach der Verletzung von Sturm-Tormann Daniil Khudyakov im Trainingslager wurde mit Oliver Christensen ein zeitweiser Ersatz geholt. Der 26-jährige Däne sprach vor dem Schlagerspiel gegen Rapid am Sonntag (Ankick: 17 Uhr, Merkur Arena) über seine Eindrücke in Graz und seine Rolle im Team.

GRAZ. Oliver Christensens Debüt im Tor des SK Sturm verlief alles andere als optimal. Beim Testspiel gegen Racing Straßburg musste der Neuzugang gleich dreimal hinter sich greifen, was zu einer 2:3-Niederlage führte. Besonders die Defensive der Schwarz-Weißen ließ dabei hinsichtlich Entschlossenheit und Intensität zu wünschen übrig. Trotz des negativen Ergebnisses zeigte sich der 1,90 Meter große Keeper nach dem Spiel gut gelaunt und beantwortete die Fragen der Journalisten.

War das Spiel trotz der Niederlage für Christensen eine positive Erfahrung? „Ja, klar. Ich bin zwar mit dem Resultat nicht zufrieden, aber es war wichtig, ein ganzes Spiel durchzuspielen“, erklärte der 26-Jährige, dessen Leihe vom AC Florenz zum SK Sturm am vergangenen Samstag offiziell bekanntgegeben wurde.

Liga „genauso wichtig“ wie Europa

Christensen ist sich bewusst, dass seine Rolle als zwischenzeitlicher Ersatz für den verletzten Khudyakov bis zum Winter geplant ist, was ihn jedoch nicht stört: „Für mich passt das – bis dahin warten viele Spiele auf mich. Ich will zeigen, was ich im Tor kann und dem Verein helfen, seine Ziele zu erreichen.“ Ein wichtiges Ziel ist die Qualifikation für die Champions League, für die Sturm am 20. und 26. August gegen Bodø/Glimt antreten muss.

Christensen betont: „Wir freuen uns auf die Champions-League-Play-offs, aber jetzt sind die Ligaspiele genauso wichtig. Man muss in der Liga gewinne, um auch nächstes Jahr in Europa spielen zu können.“

Eigenheiten der Grazer Innenstadt

Als Neuling in Graz hat der aus der kleinen Stadt Kerteminde stammende Goalie bereits einige Eindrücke gesammelt. Nach seinen Stationen in Odense, Berlin, Florenz und Salerno ist ihm besonders die Atmosphäre in Graz aufgefallen: „Ich hatte eine Woche im Hotel im Zentrum die Möglichkeit, die Stadt zu genießen. Es ist wirklich sehr schön, und die Leute sitzen oft draußen mit Bier und Wein.“ Er vermutet, dass das gute Wetter zu dieser Geselligkeit beiträgt: „Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Auch als Däne hat er kein Problem mit etwas kälterem Wetter.

Säumel: „Europacup-Stimmung“ in Liebenau

Seine positive Ausstrahlung hat auch Sturm-Cheftrainer Jürgen Säumel überzeugt: „Er hat im Training sehr aktiv seine Vorderleute gecoacht – das finde ich sehr positiv. Ich habe vollstes Vertrauen in ihn.“ Mit Spannung wird somit auf Christensens Pflichtspielpremiere gegen Rapid gewartet, und auch Säumel zeigt sich optimistisch: „Partien gegen Rapid haben eine besondere Energie im Stadion – das hat etwas von Europacup-Stimmung.“

