Erster Fall seit Jahrzehnten: Wiener im AKH wegen Lepra behandelt

In Österreich wird erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Lepra-Fall behandelt. Laut „Krone.at“ hat sich ein 60-jähriger Mann während einer Auslandsreise mit der Krankheit infiziert. Er wird aktuell im Wiener AKH behandelt.



WIEN. Das erste Mal seit mehreren Jahrzehnten wird in Österreich eine mit Lepra infizierte Person behandelt. Einen Erstbericht von „Krone.at“ bestätigt eine Sprecherin des AKH im Gespräch mit MeinBezirk. So befindet sich ein mit Lepra infizierter Mann aktuell in ambulanter Behandlung im AKH Wien.

Laut Informationen von „Krone.at“ soll sich der 60-jährige Wiener, der in der Reisebranche arbeitet, auf einer seiner Reisen in tropische Regionen oder Afrika angesteckt haben. Die ersten Symptome traten bereits vor etwa anderthalb Jahren auf, und trotz vieler Arztbesuche konnte niemand den Grund für seine Beschwerden finden. Nur durch den Tipp einer befreundeten Ärztin aus Berlin sei ihm Lepra als möglicher Grund in den Sinn gekommen. Nach einer Ferndiagnose und speziellen Tests im AKH konnte der Verdacht bestätigt werden.

„Es hat mit leichten Lähmungserscheinungen an den Fußsohlen begonnen. Am Anfang dachte ich, das wird von selbst wieder verschwinden. Doch die tauben Stellen wurden im Laufe der Zeit sogar immer mehr“, zitiert „Krone.at“ den Mann.

Galt in Europa als ausgerottet

Lepra galt in Österreich sowie in ganz Europa seit Jahrzehnten als nahezu ausgerottet. Die Krankheit wird jedoch nicht vollständig als besiegt angesehen, da weltweit immer noch Neuinfektionen festgestellt werden, besonders in ländlichen Gebieten Südostasiens, Afrikas und Südamerikas. Das österreichische Gesundheitsministerium informiert, dass die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Jahren zwar rückläufig ist, die Krankheit jedoch nach wie vor in bestimmten Gegenden verbreitet bleibt.

Die Infektionskrankheit Lepra wird durch den Erreger Mycobacterium leprae ausgelöst und erfolgt in erster Linie durch Tröpfcheninfektion. Langfristiger Kontakt zu einer infizierten Person ist notwendig für eine Ansteckung, die vor allem in Regionen mit schlechten hygienischen Bedingungen sowie bei unterernährten Menschen vorkommt. Trotz des negativen Images ist Lepra vollständig heilbar, und frühzeitige Diagnose kann eine komplette Genesung ermöglichen, so Experten aus dem Gesundheitswesen.

Das könnte dich auch interessieren:

Wiener Rettungsdienst warnt vor Unfällen beim Baden

Kanadischer Serienstar Amber Marshall zu Gast in Wien

Diese Wiener Jugendlichen haben gewonnen