Erster Saisonsieg: Pinkelnig triumphiert beim Heim-Weltcup in Villach!

In dieser Saison konnte Pinkelnig bislang einen Podestplatz erreichen: zu Silvester belegte sie den dritten Platz in Garmisch-Partenkirchen. Im zweiten Springen auf der Normalschanze in Villach zeigte die Gesamtweltcupsiegerin von 2022/23 jedoch zwei hervorragende Sprünge und sicherte sich den Sieg mit einem respektablen Abstand von 7,1 Punkten.

Im neunten Saisonbewerb gab es nun einen neuen Namen auf dem Siegertreppchen, denn die Siegerin war erstmals nicht Prevc oder Schmid. Am Vortag hatte Jacqueline Seifriedsberger hinter dem dominierenden Duo des Weltcups den dritten Platz belegt. Für Pinkelnig war es bereits der dritte Sieg in Villach, nach einem Double zu Jahresende 2022. Im Vorjahr hatte das ÖSV-Aushängeschild bei der Heimbewerbung zweimal den zweiten Platz hinter Prevc belegt, nur am Sonntag kam sie nicht über Platz sieben hinaus.

Der Wettbewerb war von wechselnden Windverhältnissen geprägt. Folgendes lässt sich festhalten:

Die Top sieben waren nach dem ersten Durchgang durch weniger als fünf Punkte getrennt.

Pinkelnig lag als Zweitplatzierte nur knapp unter einem Punkt hinter der führenden Prevc.

Teamkollegin Lisa Eder fiel nach 93,5 m im ersten Sprung auf 86 m im zweiten zurück und landete auf Rang sieben.

Pinkelnig erzielte die Tageshöchstweite im Wettbewerb.

Seifriedsberger verbesserte sich vom zwölften hinter Eder auf Platz acht mit einem Sprung von 96 Metern.

Julia Mühlbacher landete nach Sprüngen von 84,5 und 87,5 m auf Rang 19.

Der Frauen-Weltcup macht kommendes Wochenende eine Pause, bevor er bis Monatsende mit vier Springen in Japan fortgesetzt wird – je zwei in Sapporo und Zao.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pinkelnig erneut in Topform ist und die nächste Herausforderung in Japan erwartet. Ihre Leistungen versprechen spannende Wettkämpfe in der kommenden Zeit.