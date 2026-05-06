Erstes Treffen in der Heiligen Stadt: Bischof Elbs und Papst Leo XIV. begegnen sich in Rom

Bischof Benno Elbs trifft Papst Leo XIV. in Rom

Bischof Benno Elbs hat am Mittwoch in Rom Papst Leo XIV. getroffen. Es handelte sich um das erste persönliche Treffen der beiden seit dem Amtsantritt von Papst Leo XIV., der mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost heißt.

Der Feldkircher Bischof wird auf seiner Reise nach Rom von Generalvikar Hubert Lenz begleitet. Nach Angaben der Diözese Feldkirch nutzt Elbs seinen Aufenthalt in Rom zum Austausch mit anderen Bischöfen und Kardinälen.

Am Mittwochvormittag nahm Bischof Elbs an der Generalaudienz des Papstes auf dem Petersplatz teil. Am späten Nachmittag kam es zu einem weiteren Zusammentreffen bei der Angelobung der Schweizergarde.

Die Diözese Feldkirch führt aus, dass Bischof Elbs nach Möglichkeit jedes Jahr zur Angelobung der Schweizergarde reist. Vor seinem Pontifikat leitete Robert Francis Prevost ein Gremium, das Benno Elbs als Apostolischen Administrator des Erzbistums Vaduz nach Liechtenstein entsandte.

Aufgaben der Schweizergarde

Die Schweizergarde ist bewaffnet und für ihre traditionelle, bunte Uniform bekannt. Sie sichert den Apostolischen Palast sowie die Zugänge zur Vatikanstadt.

Darüber hinaus ist die Schweizergarde auch für die Sicherung der Sommerresidenz des Papstes im italienischen Castel Gandolfo zuständig.