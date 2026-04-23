Erstmaliges Solo-Debüt: Wiener Chormädchen beim Neujahrskonzert 2027 als eigenständiges Ensemble

Wiener Chormädchen beim Neujahrskonzert 2027 als eigenständiges Ensemble

Die Wiener Chormädchen werden beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am 1. Jänner 2027 im Wiener Musikverein auftreten. Der Chor ist derzeit auf China-Tournee.

Die Wiener Philharmoniker haben die Wiener Chormädchen für das Neujahrskonzert 2027 eingeladen. Das Orchester plant damit einen Auftritt des Chors als eigenständiges Ensemble.

Im Jahr 2023 wirkten die Wiener Chormädchen bereits beim Neujahrskonzert im Musikverein mit. Damals traten sie an der Seite der Wiener Sängerknaben auf. Für 2027 ist hingegen kein gemeinsamer Auftritt mit den Sängerknaben vorgesehen.

Das Neujahrskonzert 2027 wird von Tugan Sokhiev dirigiert. Erich Arthold wird in diesem Zusammenhang als Präsident der Sängerknaben und Chormädchen genannt.

Das Thema ist dem Kulturbereich zugeordnet.