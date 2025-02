Erstmals ohne Lugner: Der Opernball 2025 im Liveticker zum Mitverfolgen

„Alles Walzer“ erklingt erneut beim legendären Wiener Opernball, und die Vorfreude auf das größte gesellschaftliche Ereignis des Jahres in Österreich ist spürbar. Wir halten dich über alle spannenden Entwicklungen während des Balls auf dem Laufenden. MeinBezirk.at tickert für dich bis in die frühen Morgenstunden!

Herzlich willkommen zum Live-Ticker des 67. Wiener Opernballs! Unsere Redakteure Barbara Schuster und Johannes Reiterits begleiten dich durch diesen glanzvollen Abend. Erfahre, welche prominenten Gäste über den roten Teppich schreiten und welche Highlights das Programm der Staatsoper bereithält. Hier findest du bereits die wichtigsten Informationen zum Ablauf:

Alle Informationen zum Wiener Opernball 2025

Der festliche Abend beginnt offiziell um 20:15 Uhr, wenn die ersten Gäste über den roten Teppich in die Wiener Staatsoper eintreten. Die Eröffnung des Balls wird um 22 Uhr gefeiert, und heuer werden etwa 5.150 Gäste erwartet.

Countdown zum 67. Opernball

19 Uhr: Polizei mit Großaufgebot

Rund 500 Polizeibeamte sind im Einsatz, um die Sicherheit rund um die Staatsoper zu gewährleisten. Das Sicherheitsaufgebot umfasst nicht nur die Oper selbst, sondern auch die umliegenden Bereiche, in denen zahlreiche Straßen gesperrt werden mussten. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind von diesen Maßnahmen betroffen, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

„Keine konkrete Gefährdung“ für Opernball

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) besuchte die Staatsoper, um sich von den sicherheitspolizeilichen Maßnahmen zu überzeugen. Er bestätigte, dass aktuell „keine konkrete Gefährdung“ eines Terroranschlags bestehe, obwohl Österreich seit Oktober 2023 in der zweithöchsten Terrorwarnstufe ist. In letzter Zeit bleibt die Erinnerung an die Anschläge in Villach und einen vereitelten Angriff auf den Wiener Westbahnhof präsent. Ein Aufruf zu einem Anschlag während der Ballsaison im Januar war ebenfalls alarmierend.

Inmitten dieser Anspannung wird der Opernball ohne die schillernde Persönlichkeit Richard Lugner stattfinden, der im August 2024 verstarb. Lugner war bekannt dafür, mit seiner charmanten Art und zahlreichen prominenten Gästen die mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sein Fehlen wird in diesem Jahr besonders spürbar sein.

