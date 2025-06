Erstmals seit 1993: Österreichischer Alpenverein trifft sich in Graz

Die Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins findet erstmals seit 1993 in diesem Jahr in Graz statt. Gastgeber Günter Riegler blickt optimistisch auf die Veranstaltung, die rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anziehen wird, die die Interessen von über 725.000 Mitgliedern vertreten.

GRAZ. Von 16. bis 19. Oktober 2025 trifft sich das „Who-is-who“ des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) in der Helmut List Halle in Graz. Dies ist die erste Jahreshauptversammlung seit über 30 Jahren in Graz, die den größten Verein Österreichs repräsentiert. Der ÖAV hat derzeit mehr als 725.000 Mitglieder, von denen alleine 83.000 aus der Steiermark stammen.

Der Verein ist in 198 selbstständige Sektionen unterteilt, wobei die Sektion Graz mit ihren 23.000 Mitgliedern eine der größten in Österreich ist.

Wanderung auf den Schöckl als Abschluss



Die Jahreshauptversammlung bietet nicht nur ein informatives Programm, sondern auch eine hervorragende Gelegenheit zum Austausch für die rund 15.000 ehrenamtlich Tätigen in verschiedenen Bereichen wie Jugend, Bergsport, Naturschutz sowie dem Erhalt alpiner Schutzhütten und des Wegenetzes.

Die Sektion Graz betreut beeindruckende 1.200 Kilometer Wanderwege und fünf Hütten in drei Bundesländern.

Neben den Schwerpunktthemen wird es auch Workshops und Treffen der Gremien wie Bundesjugend, Bundesausschuss und Hütten und Wege geben. Als besonderen Abschluss ist eine gemeinsame Wanderung auf den Schöckl geplant.

Ein Dankeschön geht an das Land Steiermark, das zwei mietkostenfreie Tage in der Helmut List Halle zur Verfügung stellt, und an Sponsoren wie die Raiffeisen Landesbank, Bergfuchs Graz und Graz Tourismus.

Sektion Graz erwirtschaftet 1,9 Millionen Euro jährlich



Die Sektion Graz des Österreichischen Alpenvereins, die 1870 gegründet wurde, hat sich als eine der bedeutendsten Sektionen des ÖAV etabliert. An der Spitze stehen der Vorsitzende Günter Riegler, die zweite Vorsitzende Gudrun Kreuzwirth und der dritte Vorsitzende Clemens Hagenbuchner.

Mit ihren 23.000 Mitgliedern ist die Sektion die achtgrößte in Österreich, und über 250 Ehrenamtliche engagieren sich aktiv. Jährlich werden über 350 Veranstaltungen organisiert, und die Sektion bietet drei Wettklettergruppen, einen Klettergarten sowie einen hochalpinen Klettersteig zur Erkundung an, die auf das 3086 Meter hohe Säuleck führt. Fünf Hütten – das Stubenberghaus, die Grazer Hütte, Arthur von Schmidt-Haus, Rotgüldenseehütte und Sticklerhütte – runden das beeindruckende Angebot ab. Die Sektion hat einen Jahresumsatz von rund 1,9 Millionen Euro, was ihre wirtschaftliche Bedeutung unterstreicht.

Für weitere Informationen zum Österreichischen Alpenverein Sektion Graz und deren Programm, besuchen Sie diese Seite.

