Erzdiözese Wien: Rund 13.000 Segnungen wurden über WhatsApp an Absolventen verschickt

Im Jahr 2025 nutzten etwa 3.600 Maturantinnen und Maturanten den „Matura-Segen“ über WhatsApp, wobei insgesamt über 13.000 Direktnachrichten gesendet wurden. Dies zeigt eine wachsende Nachfrage nach digitaler Seelsorge, insbesondere in stressbeladenen Zeiten wie den Matura-Prüfungen.

WIEN. Die Matura ist für viele Schülerinnen und Schüler eine der größten Herausforderungen während ihrer Schulzeit. 2025 stellten sich rund 41.000 Abiturienten der Prüfung, und etwa 3.600 von ihnen erhielten per WhatsApp einen persönlichen Segen oder Unterstützung aus höheren Sphären. Diese Initiative ist Teil der österreichweiten Aktion „Be Blessed!“, die zum vierten Mal von der Erzdiözese Wien in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche durchgeführt wurde.

Der „Be Blessed!“-Service ermöglicht es Maturantinnen und Maturanten, personalisierte Video-Segnungen anzufordern. Diese sollten helfen, den Stress und die Sorgen vor dem großen Tag zu lindern. Zusätzlich hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, eine Kerze im Stephansdom oder in der Lutherischen Stadtkirche anzünden zu lassen. Die Segensnachrichten wurden von namhaften Personen verfasst, darunter Bischof Hermann Glettler und die evangelische Pfarrerin Julia Schnizleins.

Angst nehmen

„Wir haben rund 1.000 teils sehr berührende Rückmeldungen von Maturantinnen und Maturanten erhalten, die sich nervös und gestresst fühlten. Unser Ziel war es, ihnen zu sagen: ‚Keine Angst, du schaffst das! Hab Vertrauen in dich selbst und in die Begleitung und Kraft Gottes. Wir denken an dich und beten für dich. Du bist nicht allein’“, so Oliver Steinringer, Projektleiter von „Be Blessed!“, in einer Pressemitteilung.

Die Nachrichten wurden individuell gestaltet. Eine Mutter etwa bat um eine Maturakerze für ihre Tochter, die durch den Tod ihres Vaters und ihre Nervosität stark belastet war. Insgesamt wurden etwa 6.700 Kerzenwünsche erfüllt.

Segen für Mathe

Besonders hoch war die Nachfrage nach Segensgebeten für die Mathematikprüfung: 85 % der Teilnehmer wählten diesen Fachbereich aus. Es folgten Anfragen für Deutsch und Englisch. Rund ein Drittel der Kerzenwünsche kam von Angehörigen wie Eltern, Großeltern oder Freunden.

Die hohe Teilnahme und die positive Rückmeldung, die eine Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 Sternen hervorgebracht hat, zeigen das große Interesse an dieser Form der digitalen Seelsorge. Teilnehmer berichteten, dass die Segnungen ihnen ein beschützendes Gefühl gaben und viel Trost boten. „Diese große Zustimmung motiviert uns, ‚Be Blessed!‘ auch 2026 wieder anzubieten, um den Maturantinnen und Maturanten sowie ihren Angehörigen zur Seite zu stehen!“, erklärt Oliver Steinringer abschließend.

