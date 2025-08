Erziehung: Eltern sind gefordert, die Medienkompetenz ihrer Kinder zu fördern

Um Kindern Medienkompetenz und einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln, benötigen Eltern ein entsprechendes Verhaltensmodell. Gerald Friedrich, Leiter des Psychologischen Dienstes der Stadt Graz, gibt wichtige Einblicke.

GRAZ. „Kinder lernen nicht, was wir sagen, sondern was wir tun,“ sagt Gerald Friedrich, Leiter des Psychologischen Dienstes im Amt für Jugend und Familie. Diese Beobachtung gilt nicht nur für alle Bereiche des Aufwachsens, sondern auch speziell für den Medienkonsum—ein Thema, das in der heutigen digitalen Welt von zentraler Bedeutung ist. „Die Förderung von Medienkompetenz liegt in erster Linie in der Verantwortung der Eltern,“ erklärt Friedrich weiter.

Eigenes Verhalten reflektieren

Friedrich reflektiert oft beim Spazierengehen durch Graz, wenn er Kinder sieht, die in ihre Bildschirme vertieft sind, während die Eltern neben ihnen oft dasselbe tun. „Kinder ahmen das Verhalten ihrer Eltern nach, auch wenn es problematisch sein könnte. Einen gesunden Umgang mit Medien zu fördern, erfordert Beziehungsarbeit. Es geht nicht um Kontrolle oder darum, Technologien zu verteufeln,“ ergänzt der Psychologe. Eltern sollten ihren eigenen Medienkonsum kritisch hinterfragen und bewusst Offline-Zeiten schaffen, beispielsweise beim Essen oder im Park.

Friedrich betont die Notwendigkeit offener Kommunikation mit Kindern: „Wenn Kinder alt genug sind, um Medien zu konsumieren, sollten Eltern gemeinsam klare Regeln aufstellen, die im beiderseitigen Interesse sind. Stellen Sie Fragen, um die Neugier des Kindes zu fördern und es zum Nachdenken anzuregen.“ Auch Rollenspiele können helfen, Medienkompetenz zu fördern. Eltern sollten ihren eigenen Umgang mit Medien ebenfalls transparent gestalten: „Wenn man kurz das Handy nutzen muss, sollte man dem Kind ehrlich sagen: ‚Ich schreibe eine Nachricht, dann bin ich gleich wieder bei dir.‘ Und sich dann auch daran halten,“ so Friedrich weiter.

Gefahr der Sucht

Bei Anzeichen für ungesunden Medienkonsum sollten Eltern aufmerksam sein. „Das größte Suchtpotenzial existiert, wenn Emotionen mit der Nutzung von Handys verknüpft werden,“ warnt Friedrich. Anzeichen für süchtiges Verhalten sind Gereiztheit, Wut, Traurigkeit und Schlaflosigkeit, sowie die Vernachlässigung anderer Interessen. Bei anhaltenden Problemen über mehrere Monate empfiehlt der Psychologe, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Kinder suchen nicht nur den Bildschirm, sie suchen Erlebnisse,“ weiß Friedrich, und ruft dazu auf, alternative Aktivitäten bewusst anzubieten.

Die Stadt Graz bietet zahlreiche Hilfsangebote, darunter Vorträge im „Familien.Kompetenz.Zentrum.“ Weitere Informationen finden sich auf www.graz.at/familie. In Zusammenarbeit mit Fachleuten arbeitet die Stadt an klaren Guidelines und Ideen für Eltern, die auf der Website kommuniziert werden. Darüber hinaus können sich Eltern an die städtischen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter wenden, um Fragen und Anliegen zu besprechen.

Medienzeit für Kinder

Hier sind empfohlene Bildschirmzeiten für Kinder in verschiedenen Altersgruppen: