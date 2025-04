Es ist wieder Maibaumzeit! Maibaumfest in Ober Sankt Veit am 1. Mai 2025″ can be rewritten as: „Maibaumzeit ist zurück! Feiere das Maibaumfest in Ober Sankt Veit am 1. Mai 2025!

Maibaumfest in Ober Sankt Veit am 1. Mai 2025 Wann: 1. Mai ab 10 Uhr Wo: Glasauergasse / Ecke Silvingasse vor dem Heurigen Thurn und dem Riesenhobel der Bautischlerei Fellner Programm:

11:00 Uhr: Festeröffnung und Rahmenprogramm

11:30 Uhr: Maibaumweihe & Aufstellung Das Maibaumfest in Ober Sankt Veit ist eine liebevoll gepflegte Tradition, die jedes Jahr zahlreiche Besucher anzieht. Vor allem für Familien ist dieses Fest ein Höhepunkt im Jahreskalender. Der Maibaum, der an diesem Tag feierlich aufgestellt wird, symbolisiert den Beginn des Wonnemonats Mai und ist tief in der österreichischen Kultur verwurzelt. Rund um das Fest werden zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Genießen Sie hausgemachte Spezialitäten und erfrischende Getränke beim traditionellen Fassbieranstich. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Flashback“ unter der Leitung von Paul Sramek, die die Gäste mit modernen und traditionellen Klängen zum Schwingen bringen wird. Mehr Informationen über die Band finden Sie auf ihrer Website: powerpartyband.at. Siehe auch Tragische Lage im Gazastreifen: Zahlreiche Tote nach neuesten Angriffen! Das Fest bietet nicht nur ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für Erwachsene, sondern auch zahlreiche Attraktionen für Kinder. Eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine große Tombola sorgen dafür, dass auch die kleinen Gäste auf ihre Kosten kommen. Das Maibaumfest ist nicht nur ein Anlass zur Feier, sondern auch ein bedeutendes Treffen für die Gemeinschaft. Es fördert die sozialen Kontakte und stärkt das Miteinander in Ober Sankt Veit. Wir laden alle herzlich ein, gemeinsam mit uns zu feiern und diesen besonderen Tag zu genießen. Der Eintritt zum Fest ist frei, und Sie können so viel genießen, wie Ihr Herz begehrt. Siehe auch Parkpickerl Wien: Umfassende Einführung in den Randbezirken Für Rückfragen oder Anregungen können Sie uns jederzeit per E-Mail unter office@askobersanktveit oder telefonisch unter 0676 4463633 kontaktieren. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Tag mit Ihnen! Sportliche Grüße,

Sportliche Grüße,

Ihr Team des ASK Ober Sankt Veit

