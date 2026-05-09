ESC 2026: Österreichischer Fanclub-Präsident setzt auf Finland als Favoriten

ESC-Fanclub-Präsident sieht Finnland als Top-Favoriten 2026

Der Eurovision Song Contest (ESC) zieht jedes Jahr Millionen Zuschauer an und gilt als musikalischer Wettkampf, der unterschiedliche Kulturen vereint. Im Vorfeld des Bewerbs 2026 ordnet der Präsident des österreichischen ESC-Fanclubs, Marcos Tritremmel, die Chancen der Teilnehmer ein und spricht über die Rolle des Wettbewerbs.

Tritremmel kam nach eigenen Angaben 1991 durch den Auftritt der schwedischen Sängerin Carola zum ESC. Carola trat damals mit der ersten Windmaschine in der Geschichte des Bewerbs an und gewann in einem knappen Duell mit Frankreich den Wettbewerb.

ESC als politisches Forum und Show-Plattform

Tritremmel betrachtet den ESC als mehr als nur Musik. Er bezeichnet den Bewerb als „immer politisch“ und verweist dabei auf die Teilnahme von Ländern wie Israel sowie auf Konflikte rund um die Ukraine und Russland, die politische Dimensionen in den Wettbewerb bringen.

Den Song Contest sieht er zugleich als ideales „Forum“ für Konfrontation zwischen Ländern. Zugleich wird der ESC als Veranstaltung mit enormer Reichweite und als Plattform für kulturellen Austausch und Unterhaltung beschrieben.

Nach Einschätzung Tritremmels ist der ESC „mit der Zeit gegangen“ und „ein bisschen zu einem Show-Contest geworden“. Das Zusammenspiel aus visuellen Effekten und musikalischen Darbietungen schaffe eine Atmosphäre, die viele Menschen begeistere.

Lieder mit Botschaft und österreichische Erfolge

Tritremmel ist der Ansicht, dass Lieder mit tiefen Botschaften besonders nachhaltig wirken. Als Beispiel wird das österreichische Siegerlied „Rise Like a Phoenix“ von Conchita Wurst aus dem Jahr 2014 genannt.

In einer Bildunterschrift wird Marcos Tritremmel als einziger aktiver ESC-Fanclub-Präsident in Europa beschrieben, in dessen Amtszeit zwei Siege des eigenen Heimatlandes fielen.

Vorbereitung Österreichs und Rolle Wiens

Laut dem Beitrag bereitet sich Österreich intensiv auf den ESC vor. Tritremmel regt an, sich an den Erfahrungen von vor elf Jahren zu orientieren, als Österreich bereits Gastgeber des Wettbewerbs war. Damals habe das Land die Gastgeberrolle seiner Ansicht nach „richtig, richtig gut“ erfüllt.

Wien hat demnach die Aufgabe, den Wettbewerb sowie Side-Events wie das Euro Village und das Euro Fanhouse zu gestalten und die internationale Gemeinschaft zu unterhalten.

Debatte um Graz und wirtschaftliche Effekte

Tritremmel bewertet den Verzicht auf eine Bewerbung der Stadt Graz als Austragungsort als verpasste Möglichkeit. Er spricht von einem „riesigen Fehler“, dass man nicht stärker hinter einer Bewerbung von Graz gestanden sei. Aus seiner Sicht hätte die Stadt durch den ESC einen großen wirtschaftlichen und werblichen Vorteil erzielen können.

Favoriten und Chancen beim ESC 2026

Mit Blick auf den ESC 2026 sieht Tritremmel Finnland als starken Favoriten. Frankreich und Griechenland nennt er ebenfalls als heiße Kandidaten für den Sieg, auch Dänemark will er nicht außer Acht lassen.

Für Österreich werden im Beitrag ebenfalls Chancen gesehen. Das Lied „Tanzstein“ von Cosmo könne im internationalen Feld punkten und die heimischen Fans mitreißen.