ESC 2026: Steiermark erwägt Bewerbung als Gastgeberregion

Die Steiermark zeigt Ambitionen, den Eurovision Song Contest (ESC) 2026 auszurichten. Die Entscheidung über eine Bewerbung hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, darunter Kosten, Konzept und die Rückmeldung des ORF. Erste Gespräche sind im Gange.

GRAZ. Die Steiermärkische Landesregierung hat in einer jüngsten Stellungnahme ihr generelles Interesse an einer Bewerbung zur Ausrichtung des Eurovision Song Contest 2026 bekundet. Diese Absicht bedeutet jedoch nicht, dass eine offizielle Kandidatur bereits in Sicht ist. Laut lokalen Politikern müssen zunächst offene Fragen, insbesondere die finanziellen Aspekte, geklärt werden. Gespräche mit dem ORF sowie anderen potenziellen Partnern sollen zeitnah erfolgen, um eine fundierte Entscheidungsbasis zu schaffen.

Entwicklungschancen und wirtschaftliche Betrachtungen

„Für eine ernsthafte Bewerbung der Steiermark als Austragungsort des kommenden ESC sind belastbare Zahlen gefordert“, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek. Großveranstaltungen wie der Eurovision Song Contest können signifikante wirtschaftliche Vorteile für Tourismusregionen und die lokale Gastronomie erzeugen, über die unmittelbare Umgebung hinaus. In diesem Kontext ist eine grundsätzlich positive Haltung innerhalb der Landesregierung zu verzeichnen.

Die Steiermark verfügt über gut etablierte Strukturen in den Bereichen Organisation, Sicherheit und Infrastruktur. In der Vergangenheit hat die Region immer wieder bewiesen, dass die Durchführung internationaler Events erfolgreich möglich ist. Eine potenzielle Austragung im Raum Graz könnte auch angrenzende Bundesländer wie Kärnten und Burgenland einbeziehen – insbesondere dank der neuen Koralmbahn-Verbindung, die die Mobilität verbessern würde.

Warten auf das Okay des ORF

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom äußerte sich optimistisch über die Möglichkeiten: „Die Steiermark hat sich als hervorragende Gastgeberin für internationale Großevents etabliert – das haben wir bereits vielfach bewiesen.“ Ihrer Ansicht nach könnte die Austragung des ESC sowohl wirtschaftliche als auch europapolitische Vorteile für das Bundesland mit sich bringen. Für weitere Schritte ist jedoch auch für sie eine fundierte Kostenabschätzung erforderlich.

In der nächsten Phase wird ein Konzept vom ORF erwartet, das die Grundlage für die offizielle Ausschreibung darstellt. Erst danach kann die Steiermark ernsthaft über eine tatsächliche Bewerbung nachdenken. Die konkreten Planungen sind somit von weiteren Entscheidungen auf Bundesebene abhängig.

Ob der ESC 2026 tatsächlich in der Steiermark stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Die grundsätzliche Bereitschaft zur Austragung ist jedoch vorhanden, solange Finanzierung, Organisation und der Nutzen für das Land klar definiert werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Radfahren ist das neue Skifahren.

Schüler als „Plastic Pirates“ im Einsatz für die Umwelt.

Beratungszahlen bei Rat auf Draht verdoppeln sich.