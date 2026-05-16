ESC-Teilnahme Israels entzweit Wiener Demonstranten: Pro und Contra auf den Straßen der Hauptstadt

Demonstrationen in Wien zur Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest

In Wien ist am Samstag, dem Tag des Finales des Eurovision Song Contest (ESC), eine Großdemonstration gegen die Teilnahme Israels angekündigt. Parallel dazu ist eine weitere Kundgebung gegen antizionistische Boykottaufrufe geplant.

Die Demonstration gegen die ESC-Teilnahme Israels steht unter dem Motto „Keine Bühne für den Völkermord“ und ist für 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Routenverlauf und Ablauf der Großdemonstration

Der Protestzug soll am 16. Mai 2026 um 14:00 Uhr am Christian-Broda-Platz beim Wiener Westbahnhof starten. Von dort ist eine Route über die Schmelzbrücke hinter die Wiener Stadthalle vorgesehen.

Für das Ende der Demonstration ist um 17:00 Uhr eine Kundgebung geplant. Die Organisatoren kritisieren, der Eurovision Song Contest biete Israel eine Propaganda-Bühne „so, als gäbe es keinen Genozid, keine Apartheid und keine Besatzung in Palästina“. Sie erklären, der aus ihrer Sicht stattfindenden „Propagandashow“ eine Massendemonstration entgegensetzen zu wollen.

Gegenprotest und Kundgebung am Urban-Loritz-Platz

Parallel zur Großdemonstration ist Protest gegen einen aus Sicht der Kritiker „grassierenden antizionistischen Boykott-Wahnsinn“ angekündigt. Am Urban-Loritz-Platz in Wien soll von 14:00 bis 21:00 Uhr eine Kundgebung mit Infostand stattfinden.

Diese Veranstaltung wird von dem Bündnis gegen Antisemitismus und Artists Against Antisemitism Wien organisiert. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben ein „Zeichen für Gastfreundschaft und Solidarität“ setzen.