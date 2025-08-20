ESC Wien: Opposition drängt auf Klimafokus, hört die Kasse läuten und fürchtet finanzielle Engpässe

Seit Mittwoch ist es offiziell: Der Eurovision Song Contest (ESC) 2026 wird im Mai in Wien stattfinden. Dies freut insbesondere die Stadtregierungsparteien SPÖ und Neos, während die Opposition gemischte Reaktionen zeigt.

WIEN. „Europe, shall we dance?“ – dieser Aufruf wird im Mai 2026 von Wien aus über die Bildschirme in die Wohnzimmer von Millionen Zusehenden erklingen. Die Bundeshauptstadt an der Donau wurde als Austragungsort für den Eurovision Song Contest (ESC) 2026 ausgewählt, und die Vorfreude ist groß.

Für die Regierungsparteien ist die Ankündigung ein bedeutendes Ereignis. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sieht darin eine Möglichkeit, „die Schönheiten unserer Stadt und unseres Landes zu präsentieren.“ Auch die Neos-Klubobfrau Selma Arapović betont, dass der ESC eine wertvolle Gelegenheit ist, die offene und gastfreundliche Seite Wiens ins Rampenlicht zu rücken.

Grünes Event und klingelnde Kasse

Die Freude erstreckt sich auch auf Teile der Opposition. Judith Pühringer, die Vorsitzende der Grünen, äußerte sich über Instagram: „Ich bin freudig überrascht und freue mich sehr, dass der Song Contest nach Wien kommt. Unsere Stadt steht für Vielfalt, Toleranz und Musik.“ Sie hofft, dass beim Event Nachhaltigkeitskonzepte umgesetzt werden, um eine klimafreundliche Veranstaltung zu gewährleisten.

Die ÖVP sieht vor allem wirtschaftliche Vorteile. Stadträtin Kasia Greco ist überzeugt, dass jeder investierte Euro Wertschöpfung schafft, Arbeitsplätze sichert und langfristige Tourismusimpulse nach Wien bringt. Laut IHS lag der Wertschöpfungsbeitrag beim letzten ESC im Jahr 2015 bei etwa 38 Millionen Euro, wobei 28 Millionen Euro der Stadt zuflossen. Kultursprecher Karl Mahrer betont, dass der Song Contest die kulturelle Bedeutung Wiens unterstreiche und die Stadt wieder ins internationale Rampenlicht rückt.

Blauer Blick auf’s Börserl