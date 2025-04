Etwa 2.000 Teilnehmer bei der Freiwilligenwoche 2025

Die Freiwilligenwoche 2025 in Tirol war ein voller Erfolg. Vom 23. bis 29. April nahmen rund 2.000 Menschen an über 140 Mitmachaktionen, Seminaren und Vorträgen in ganz Tirol teil. Diese Woche bot den Teilnehmer:innen die Gelegenheit, sich in verschiedenen Bereichen des Ehrenamts zu engagieren und neue Perspektiven zu gewinnen.

Die Freiwilligenpartnerschaft Tirol, ein Zusammenschluss von elf regionalen Freiwilligenzentren, organisierte die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen, Einrichtungen, Vereinen und Organisationen. Ziel war es, das freiwillige Engagement in Tirol zu stärken und den Bürger:innen vielfältige Möglichkeiten zur Mitgestaltung ihrer Gemeinschaft zu bieten. (freiwilligenzentren-tirol.at)

Landeshauptmann Anton Mattle betonte die Bedeutung des Ehrenamts für die Tiroler Gesellschaft: „Die Tirolerinnen und Tiroler leben das Miteinander und packen mit an. Denn den Mitmenschen zu helfen und Kameradschaft zu leben, motiviert und bereichert den Alltag.“ Er lud die Bürger:innen ein, die Freiwilligenwoche als Chance zu nutzen, um unverbindlich in das Ehrenamt hineinzuschnuppern. (tirol.gv.at)

Die Vielfalt der angebotenen Aktivitäten reichte von der Unterstützung in inklusiven Cafés und Second-Hand-Läden über Vorträge zu Themen wie Demenz und Trauerbewältigung bis hin zur Beseitigung gebietsfremder Pflanzen. Diese breite Palette ermöglichte es den Teilnehmer:innen, sich in unterschiedlichen Bereichen des Freiwilligenwesens zu engagieren und neue Erfahrungen zu sammeln. (tirol.gv.at)

Ein weiterer Höhepunkt der Freiwilligenwoche war das zehnjährige Jubiläum der Freiwilligenpartnerschaft Tirol. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat sich die Partnerschaft zu einem beeindruckenden sozialen Netzwerk entwickelt, das derzeit mit rund 1.800 Organisationen, Vereinen und Initiativen zusammenarbeitet. Ohne die zahlreichen helfenden Hände wären viele der heute angebotenen Leistungen und Initiativen in Tirol in diesem Umfang und dieser Qualität nicht möglich. (tirol.gv.at)

Die positive Resonanz auf die Freiwilligenwoche 2025 unterstreicht das große Interesse der Tiroler Bevölkerung am freiwilligen Engagement. Die Organisator:innen ziehen eine erfolgreiche Bilanz und freuen sich bereits auf die kommenden Veranstaltungen, die den Bürger:innen weiterhin vielfältige Möglichkeiten bieten werden, sich aktiv in ihrer Gemeinschaft einzubringen.





