EU-Fördermittel unterstützen Tirol: Über 833.000 Euro für Infrastruktur, Bildung und soziale Projekte

Insgesamt zwölf Projekte in sechs Tiroler Bezirken profitieren von über 833.200 Euro EU-Fördermitteln – für Bildung, Infrastruktur und Innovation.

TIROL. Die Tiroler Landesregierung hat kürzlich die Co-Finanzierung für zwölf regionale Projekte beschlossen, die mit mehr als 833.200 Euro an EU-Fördermitteln realisiert werden. Diese Förderung wird durch Bundes- und Landesmittel ergänzt und schafft wichtige Impulse in den Bezirken Innsbruck-Land, Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte und Schwaz.

Die finanzierten Projekte reichen von neuen Spielplätzen über moderne Straßenbeleuchtung bis hin zu sozialen und pädagogischen Initiativen. Die EU-Fördermittel ermöglichen gezielte Investitionen in lokale Infrastruktur, Bildung, Landwirtschaft und soziale Projekte, was zur allgemeinen Lebensqualität und zum Wohlstand in der Region beiträgt.

MINT-Förderung: Zukunft beginnt in der Schule

Ein besonders bemerkenswertes Bildungsprojekt im Bezirk Reutte widmet sich der Nachwuchsförderung im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Tirol ist das einzige Bundesland, das in allen Bezirken sogenannte MINT-Regionen umsetzt. In Reutte wird das Projekt unter der Leitung der Regionalentwicklung Außerfern realisiert, mit Partnern wie dem Werkhaus Reutte, der IKA Reutte und der Mittelschule Lechtal.

Stationäre und mobile MINT-Labore werden kreative Lernräume schaffen und durch Workshops sowie „Spürnasenecken“ im Elementarbereich ergänzt. Über 40 Schulen im Bezirk Reutte profitieren von dieser Initiative, die besonderen Fokus auf die Förderung von Mädchen legt.

Landeshauptmann Anton Mattle betont:

„Investitionen in den MINT-Bereich bedeuten Investitionen in die Zukunft. Die Förderprogramme der EU ermöglichen es uns, gezielt zukunftsorientierte Themen zu fördern. Das Projekt in Außerfern ist ein Beispiel dafür, wie wir mit diesen Mitteln den heimischen Nachwuchs unterstützen können.“

Projekte mit Mehrwert für die ganze Region



Zusätzlich zum Bildungsprojekt werden in den Tiroler Bezirken weitere Initiativen gefördert:

Bezirk Innsbruck-Land: 4 Projekte, über 355.700 Euro

Bezirk Kitzbühel: 1 Projekt, über 90.500 Euro

Bezirk Landeck: 2 Projekte, über 35.100 Euro

Bezirk Lienz: 2 Projekte, über 215.000 Euro

Bezirk Reutte: 2 Projekte, über 92.200 Euro

Bezirk Schwaz: 1 Projekt, über 44.500 Euro

EU-Förderungen im Detail

Im Bezirk Schwaz wird ein nachhaltiges Energiekonzept mit mehr als 44.500 Euro umgesetzt, das lokale Energieträger wie Wasserkraft, Biomasse und Solarenergie fördert. In Kitzbühel vermittelt das Projekt „Kreislaufkönner“ praxisnahes Wissen zur Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Entwicklung.

In Reutte wird zudem eine Studie zur regionalen Energieinfrastruktur durchgeführt, die konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige Energiezukunft im Außerfern aufzeigen soll. Lienz investiert mit EU-Fördermitteln in Zukunftstechnologien, während in Landeck die nachhaltige Landwirtschaft sowie die Modernisierung des Alpinariums Galtür im Fokus stehen.

Die Projekte in Innsbruck-Land reichen von nachhaltigem Textilrecycling bis hin zu innovativen Kommunikationsinitiativen und klimaresilienter Pflege. Diese vielfältigen Maßnahmen sind entscheidend für die regionale Entwicklung und die Stärkung des ländlichen Raums in Tirol, was zu einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft für alle Tiroler Bezirke beiträgt.

