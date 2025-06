EU-Projekt „Silent“: Ein Kinderbuch, das Gehörlosigkeit ins Rampenlicht rückt

Das EU-Projekt Silent thematisiert die Herausforderungen, mit denen hörende Familien von gehörlosen Kindern konfrontiert sind, insbesondere die oft fehlende Unterstützung. Aus ihrer eigenen Erfahrung hat die Grazerin Katja Lenič Šalamun innovative Ansätze zur Inklusion entwickelt, die durch eine internationale Zusammenarbeit mit Partnern aus sechs Ländern gestärkt werden. Das zentrale Element dieser Initiative ist ein Kinderbuch, das die Bedeutung von Vielfalt in der Kommunikation hervorhebt.

GRAZ/BRÜSSEL. Über 90 Prozent der gehörlosen Kinder werden in hörenden Familien geboren, die häufig keine Erfahrung mit Gehörlosigkeit oder Gebärdensprache haben. Katja Lenič Šalamun, eine gebürtige Slowenin und Bewohnerin von Graz, hat diese herausfordernde Realität am eigenen Leib erfahren. Ihr Sohn Aron kam 2020 gehörlos auf die Welt, was sie vor zahlreiche Fragen stellte: Wie kann effektive Kommunikation stattfinden? Welche Entscheidungswege müssen frühzeitig überlegt werden? Wie kann ein unterstützendes Umfeld geschaffen werden?

„Die ersten Monate waren von Schock und Angst geprägt,“ erinnert sich Šalamun. „Ich machte mir viele Gedanken darüber, wie Arons Leben aussehen würde und wie er kommunizieren könnte. Im Nachhinein wünschte ich mir, ich hätte mir weniger Sorgen gemacht.“ Heute, vier Jahre später, spricht Aron bereits drei Sprachen: Slowenisch mit seiner Mutter, Mazedonisch mit seinem Vater und Deutsch im Kindergarten. Diese Sprachvielfalt zeigt, dass mit der richtigen Unterstützung Barrieren überwunden werden können.

Lenic, eine vielbeschäftigte Autorin und Projektmanagerin, ist eine der treibenden Kräfte hinter dem „Erasmus+“-Projekt Silent, das seit November 2023 Familien mit gehörlosen Kindern besser unterstützt. Im Mittelpunkt steht ein familienzentriertes Lernmodell, das nicht nur Eltern, sondern auch Geschwister und Großeltern einbezieht, um ein ganzheitliches Unterstützungsnetzwerk zu schaffen.

Gehörlosigkeit in Kinderbüchern sichtbar machen

Ein Ergebnis des Projekts ist ein kostenloser E-Learning-Kurs für Familien und Fachkräfte sowie eine Videoreihe mit 100 Alltagsgebärden in fünf Gebärdensprachen. Besonders herausragend ist jedoch das Bilderbuch „Nicht so still“, das für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren konzipiert wurde. Die Texte stammen von Katja Lenič Šalamun, während die Illustrationen von Katerina Nikolovska gestaltet wurden.

Das Buch erzählt mit mehreren kurzen Geschichten kinderfreundlich vom Alltag gehörloser und schwerhöriger Kinder, die Gebärdensprache, Cochlea-Implantate oder beides verwenden. Die Protagonisten ana und Sven erleben Abenteuer, die Freundschaft und Neugier fördern und verdeutlichen, wie vielfältig Kommunikation sein kann.

„Ich habe festgestellt, dass Gehörlosigkeit in der bestehenden Kinderliteratur oft kaum vorkommt oder fast ausschließlich mit Herausforderungen assoziiert wird. Diese Darstellung beeinflusst das Selbstbild der gehörlosen Kinder negativ,“ erklärt Šalamun. „Es ist wichtig, dass auch die positiven Aspekte der Gehörlosigkeit in Geschichten thematisiert werden.“

„Sichtbarkeit bedeutet: ‚Ich bin okay, so wie ich bin‘.“

Katja Lenič Šalamun

Beitrag zur Vielfalt

„Nicht so still“ soll einen kleinen Beitrag leisten, damit alle Kinder sich in Geschichten wiederfinden können. Die Bücher werden kostenlos an betroffene Familien, Kindergärten in der Steiermark und Einrichtungen zur frühkindlichen Förderung verteilt. Interessierte können das Buch direkt bei der Autorin anfordern. Eine Übersetzung in die österreichische Gebärdensprache (ÖGS) ist in Arbeit; die slowenische Version ist bereits verfügbar, während Übersetzungen in Portugiesisch, Mazedonisch und internationale Gebärdensprache folgen sollen.

Für Lenič Šalamun ist klar: Es braucht frühe kollektive Anstrengungen und eine Literatur, die Vielfalt feiert. „Ich wünsche mir, dass Kinder selbstverständlich mit Gebärdensprache in Kontakt kommen, genau wie mit anderen Sprachen. Trotz ihrer geringen Verbreitung bereichert die Gebärdensprache unsere Kommunikation und fördert Inklusion.“

Siehe auch Trauer in Graz: Ehemaliger Bürgermeister Alfred Stingl stirbt im Alter von 86 Jahren Über das Projekt „Silent“ Das Erasmus+-Projekt Silent ist mittlerweile abgeschlossen. Unter dem Motto „Nichts über uns, ohne uns!“ wurde bei der Abschlusskonferenz in Brüssel untersucht, wie zukünftige Projekte gemeinsam mit der Gehörlosengemeinschaft gestaltet werden können. Das Buch „Nicht so still“ wurde im Europäischen Parlament präsentiert, auf Einladung des Europaabgeordneten Hannes Heide, der die Wichtigkeit der Gebärdensprache und frühzeitiger Unterstützung betonte. Inklusion muss im Zentrum europäischer Politik bleiben.

