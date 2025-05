Euregio-Marien-Weg: Neuer Pilgerweg von Kufstein nach Söll und zurück

Pilgerweg „M7“ führt von Kufstein über Thierberg, Langkampfen, Mariastein, Kirchbichl, Bad Häring und Söll.

BEZIRK KUFSTEIN. Die „Familie“ an Euregio-Marien-Wegen, die Marien-Wallfahrtsorte verbinden, wächst stetig. Walter J. Mayr, der Ehrenpräsident der Euregio Inntal und Leiter des Marien-Weg-Projektes, hat die sechs bestehenden Wege um einen neuen, siebten Pilgerweg erweitert.

Regionale Wege, auch über die Grenze

Der neu benannte Weg „M7“ erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 45,5 km, beginnend in Kufstein und verlaufend über Thierberg, Langkampfen, Mariastein, Kirchbichl, Bad Häring und Söll, bevor er zur Stadt zurückführt. Diese Route kann in zwei Tagesetappen bewältigt werden. Die jahrhundertealten, grenzüberschreitenden Pilgerpfade wurden von Mayr so konzipiert, dass sie mit den zuvor bestehenden Wegen M1 bis M5 harmonisch verbunden sind. Neben den Wanderstrecken sind auch interessante Informationen zu den örtlichen Sehenswürdigkeiten entlang des Weges integriert. Die neuen Wege M6 (12 km) und M7 erweitern das bestehende Netzwerk regionaler Pilgerstrecken, das auf eine lange Tradition zurückblickt.

Vom Brunnen zu den Kirchen

Der Wander- und Pilgerweg M7 beginnt am berühmten Kufsteiner Marien-Brunnen und führt die Pilger auf den Thierberg zur Wallfahrtskapelle. Der Weg erstreckt sich vorbei am Pfrillsee und Stimmersee, durch Langkampfen und hin zur Wallfahrtskirche in Mariastein. Weiter führt die Route über Kirchbichl und Bad Häring und passiert dabei die historische Stampfanger-Kapelle in Söll. Schließlich kehren die Wanderer nach Kufstein zum Wallfahrtskloster Maria Hilf und zum ursprünglichen Marien-Brunnen am Unteren Stadtplatz zurück. In naher Zukunft wird der digitale Zugang zum M7-Pilgerweg auf der Euregio Marien-Wege-Website verfügbar sein.

