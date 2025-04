Euregio-Schulpartnerschaften: Sieben Schulen aus Tirol vernetzen sich über Grenzen hinweg

Eine Auszeichnung gab es für Schulen mit Austauschprogrammen zwischen den drei Landesteilen Tirol, Südtirol und Trentino. Im laufenden Schuljahr sind insgesamt 16 Schulen am Austauschprojekt beteiligt. TIROL. Im Schuljahr 2024/25 fördern 16 Schulen aus der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino den grenzüberschreitenden Austausch von Wissen und Kulturen. In Tirol sind neben der HAK Wörgl das Franziskaner-Gymnasium in Hall, die LLA Rotholz, die Zillertaler Tourismusschulen, die SMS und MS Königsweg Reutte, die VS Wattens sowie die HTL Anichstraße aktiv beteiligt. Diese Schulen wurden kürzlich mit dem Titel „Euregio-Schulpartnerschaft“ ausgezeichnet, was durch einen Aufkleber an den Schulgebäuden sichtbar gemacht wird. Diese Auszeichnung symbolisiert, dass Bildung keine Landesgrenzen kennt und den Schülern ermöglicht, über die eigene Region hinaus zu denken. Siehe auch Hietzinger Initiative: Positive Rückmeldungen zur Verbindungsbahn-Petition Die Kriterien Um die Auszeichnung zu erlangen, müssen Schulen aus mindestens zwei verschiedenen Regionen der Euregio gemeinsam ein Austauschprogramm durchführen. Bildungslandesrätin Cornelia Hagele stellte fest: „Bildung kennt keine Grenzen – sie verbindet Menschen, Kulturen und Ideen weit über regionale Unterschiede hinaus. Die Euregio-Schulpartnerschaften demonstrieren, wie lebendig der europäische Gedanke in unseren Klassenzimmern ist. Durch diese Kooperationen wird unsere Bildungslandschaft bereichert, und die Schüler entwickeln sich zu weltoffenen, verantwortungsbewussten jungen Bürgern.“ Intensiver Austausch Zusätzlich zu den oben genannten sieben Schulen aus Tirol erfüllten auch drei Schulen aus Südtirol und sechs aus dem Trentino die Kriterien für die Euregio-Schulpartnerschaft. Der Austausch ermöglicht es den Schülern, sich intensiv mit der Idee der Euregio auseinanderzusetzen, sei es durch Online-Interaktionen oder persönliche Besuche in der Partnerschule auf beiden Seiten des Brenners. Oft entstanden in diesem Rahmen gemeinsame Projekte, die das kreative Potenzial der Teilnehmer fördern. Siehe auch Meidling: Eine Pizzeria eröffnet am Valentinstag beim Schloss Hetzendorf Zur Sache Die Auszeichnung „Euregio-Schulpartnerschaft“ wird seit 2023 vergeben und gilt für das jeweilige Schuljahr. Die Frist zur Einreichung für die diesjährige Auszeichnung endet am 30. November 2025. Weitere Informationen und das Einreichformular sind auf der offiziellen Euregio-Website verfügbar. Das könnte Sie auch interessieren: Euregio-Schulpartnerschaft: Schüler aus Riva zu Gast an der MS Egger-Lienz Zu unserer Euregio-Themenseite gelangen Sie hier. Mehr Nachrichten aus Tirol lesen Sie hier.

