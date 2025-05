Europäische Verbündete stellen Russland Ultimatum für Waffenruhe – Werden sie nachgeben?

Am vergangenen Samstag haben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und die Ukraine bei einem wichtigen Treffen in Kiew eine gemeinsame Forderung aufgestellt. Diese Zusammenkunft verfolgt das Ziel, den aktuellen Konflikt in der Ukraine friedlich zu lösen. Der Sprecher der Zusammenkunft betonte, dass die deutsche Regierung den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aktiv unterstützen wird, falls Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfinden sollten. Selenskyj steht vor der Entscheidung, ob er an den geplanten Gesprächen in der Türkei am Donnerstag teilnehmen möchte, auch wenn die Waffenruhe von Russland nicht respektiert wird. Die deutsche Regierung hat zudem erklärt, bereit zu sein, in der Türkei zur Unterstützung der Ukraine präsent zu sein.

Führende europäische Länder sehen Russland in der Verantwortung, nun aktiv auf eine Friedenslösung hinzuarbeiten. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul äußerte vor einem Treffen im Format „Weimar Plus“ am Montag in London: „Deutschland erwartet von Russland jetzt einen Waffenstillstand und dann die Bereitschaft zu Verhandlungen.“ Er hob hervor, dass „die Ukraine dazu bereit ist“, und machte deutlich, dass „Russland sich bewegen muss“.

Auch der britische Außenminister und Gastgeber des Treffens, David Lammy, unterstützte diese Argumentation und erklärte, dass Präsident Selenskyj zu Gesprächen bereit sei. „Jetzt ist eine Waffenruhe erforderlich, um das Sterben in der Ukraine zu beenden“, betonte Lammy. Ähnliche Äußerungen kamen von:

Radosław Sikorski, dem polnischen Außenminister

Benjamin Haddad, dem französischen Europaminister

Sikorski bemerkte, dass die nächsten Schritte nun mit der ukrainischen Seite besprochen werden müssen.

Das Format „Weimar Plus“, das ursprünglich das Weimarer Dreieck aus Deutschland, Frankreich und Polen umfasst, wurde durch die Beteiligung Großbritanniens, Italiens, Spaniens, der Europäischen Union und der Ukraine erweitert. An diesem Wochenende reisten die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Polen und Großbritannien nach Kiew, um der Ukraine ihre Solidarität zu zeigen. Kaja Kallas, die Außenbeauftragte der EU, stellte klar: „Es braucht zwei für einen Frieden, aber nur einen für einen Krieg.“ Sie forderte Putin auf, zu einer Waffenruhe und anschließenden Verhandlungen bereit zu sein.

Wadephul warnte, dass Russland, falls es jetzt nicht einlenkt, mit weiteren Sanktionen des Westens rechnen müsse. Ähnliche Signale kämen bereits aus dem US-Senat. Außerdem werde die deutsche Bundesregierung nicht zögern, der Ukraine weitere Waffen zur Verfügung zu stellen. Wadephul betonte, dass diese Entwicklungen die Geschlossenheit Europas unterstreichen, und lobte die führende Rolle des Vereinigten Königreichs in dieser Hinsicht.

In einer proaktiven Haltung kündigte Selenskyj an, er werde am Donnerstag persönlich in der Türkei auf Putin warten, um direkt Gespräche zu führen. Er äußerte die Hoffnung, dass Russland keine Ausreden finden würde. In einem Post auf der Plattform X betonte er, dass die Ukraine eine „volle und dauerhafte Feuerpause“ erwarte, um eine Grundlage für die Diplomatie zu schaffen. „Es hat keinen Sinn, das Töten fortzusetzen“, erklärte er.

Darüber hinaus hat die Türkei ihre Bereitschaft erklärt, als Gastgeber für die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine zu fungieren. Bereits im Jahr 2022 fanden in Istanbul, kurz nach Beginn des Krieges, Verhandlungen statt, die jedoch letztlich scheiterten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Druck auf Russland wächst, um endlich auf die Forderungen nach einem Waffenstillstand zu reagieren. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation genau und erwartet klare Antworten aus dem Kreml.