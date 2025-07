Europameisterschaften im Kleinkalibergewehr: Mannschaftsgold für Olivia Hofmann

Im Rahmen der Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris fanden in diesem Jahr die Europameisterschaften für Kleinkaliber im Schießen statt, die sich über 25, 50 und 300 Meter erstreckten. Diese prestigeträchtige Veranstaltung wurde vom 23. Juli bis 7. August in Châteauroux, Frankreich, ausgetragen und zog die besten Schützinnen und Schützen aus ganz Europa an.

Die Europameisterschaften umfassten verschiedene Disziplinen im Kleinkaliberschießen, darunter die 25-Meter- und 50-Meter-Pistolenbewerbe sowie die 50-Meter- und 300-Meter-Gewehrdisziplinen. Insgesamt haben mehr als 500 Athleten aus 30 Ländern an diesem Wettbewerb teilgenommen, was die hohe Bedeutung und den Stellenwert dieser Meisterschaften verdeutlicht.

Österreich war mit einer starken Delegation von 14 Gewehr- und vier Pistolenschützinnen und -schützen vertreten, darunter auch talentierte Athletinnen aus Tirol. Besonders herausragend waren Olivia Hofmann, Nadine Ungerank und Jasmin Kitzbichler, die bei den Wettkämpfen für die Region Tirol antraten. Diese Schützinnen haben sich in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt und gehofft, gemeinsam wertvolle Erfahrungen zu sammeln, die ihnen bei den bevorstehenden Olympischen Spielen zugutekommen könnten.

Die Wettkämpfe in Châteauroux dienten nicht nur als eine Plattform zur Bestimmung der besten Schützen Europas, sondern auch als wichtige Gelegenheit für die Athleten, sich auf internationalem Niveau zu messen, ihr Können zu zeigen und möglicherweise ihre Plätze für die Olympischen Spiele zu sichern.

Die niedrigen Trefferquoten und die Anforderungen an Präzision und Konzentration machen Kleinkaliberschießen zu einer der anspruchsvollsten Sportarten. Athleten müssen in der Lage sein, unter Druck zu performen, während sie gleichzeitig die technischen Anforderungen ihrer Disziplinen erfüllen.

Die Dreiteilung der Wettbewerbe auf verschiedene Distanzen bietet den Athleten außerdem die Möglichkeit, in unterschiedlichen Kategorien ihre Stärken auszuspielen. Die bereits hohen Standards bei diesen Meisterschaften setzen Maßstäbe für die kommende Saison und schaffen eine aufregende Vorfreude auf die Olympischen Spiele 2024.





