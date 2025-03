EuroSkills 2025: Ottakringer IT-Nachwuchstalent tritt in Dänemark an

Ein 19-jähriger Junge aus Ottakring wird Österreich bei den EuroSkills 2025 in Dänemark vertreten. Vom 10. bis 12. September wird das IT-Nachwuchstalent in den Kategorien Netzwerktechnik und IT-Sicherheit um die Goldmedaille kämpfen. WIEN/OTTAKRING. Wenn es um Netzwerktechnik und IT-Sicherheit geht, haben wir es hier mit einem wahren Talent zu tun. Tarik Begeta, ein 19-jähriger Wienerin aus Ottakring, wird sein Können bei den EuroSkills 2025 unter Beweis stellen. Dort wird er sich als IT-Spezialist mit den besten Jungfachkräften Europas messen, die in 38 verschiedenen Disziplinen antreten. Zusammen mit seinem Kollegen Stefan Tomp wird Tarik in der Kategorie IT Netzwerk- und Systemadministration antreten. Beide IT-Profis haben ihren Abschluss an der HTL Wien 3 Rennweg gemacht, einer anerkannten Ausbildungsstätte für IT-Berufe in Österreich. Ihr Trainer, Christian Schöndorfer, wird sie auf ihrem Weg zur europäischen Spitze im Bereich Netzwerktechnik und IT-Sicherheit begleiten. Ihre klare Zielsetzung: die Goldmedaille! Siehe auch Ballkalender 2025: Diese Veranstaltungen in Wien solltest du dir nicht entgehen lassen Zielstrebig bis zum Ende „Wir sind stolz auf unsere jungen Talente, die Wien mit ihrem Wissen und Engagement auf europäischer Bühne vertreten werden. Sie sind die Zukunft ihrer Branchen und die besten Botschafter der dualen Ausbildung in Wien“, betont Maria Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien. Die EuroSkills 2025, die in Dänemark stattfinden werden, bringen Tarik spannende Herausforderungen, komplexe Netzwerkpläne und inspirierende Begegnungen mit anderen IT-Talenten aus ganz Europa. Neben dem intensiven Wettbewerb freut sich Tarik besonders auf den Teamgeist und den Austausch mit Gleichgesinnten. Es ist eine wertvolle Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und von anderen talentierten Fachkräften zu lernen. Siehe auch Dringendes Treffen: NATO-Chef Rutte lädt zur entscheidenden Ukraine-Besprechung ein! Maria Neumann unterstreicht die Bedeutung der Wiener Teilnehmenden bei EuroSkills 2025: „Unsere jungen Fachkräfte stehen für Exzellenz, Innovation und den hohen Standard der Wiener Berufsbildung.“ Mit seinem Wissen, Engagement und Ehrgeiz ist Tarik Begeta ein Paradebeispiel für die Zukunft der IT-Branche. Für weitere Informationen zu den EuroSkills 2025 sowie Fotos der Teilnehmenden, besuchen Sie bitte www.skillsaustria.at. Das könnte dich auch interessieren:

