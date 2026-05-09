Eurovision 2026: Wien lockt mit überbordendem Public-Viewing-Angebot

Eurovision Song Contest 2026: Zahlreiche Public-Viewing-Angebote in Wien

Der Eurovision Song Contest 2026 wird in Wien mit einem breiten Angebot an Public-Viewing-Möglichkeiten begleitet. Neben der Stadthalle, in der die Shows stattfinden, stehen in der Stadt mindestens 38 Orte für gemeinsames Mitverfolgen der Bewerbe zur Verfügung.

Der Bewerb wird 2026 zum dritten Mal in Wien ausgetragen und ist die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contests. Das erste Semifinale startet am Dienstag, Austragungsort ist die Stadthalle Wien, die für 16.000 Zuseherinnen und Zuseher ausgelegt ist.

Ringsperre und Eurovision Village als Fan-Zentrum

Als Zentrum der ESC-Fanwelt außerhalb der Stadthalle gilt das Eurovision Village am Rathausplatz. Zu den Halbfinalshows am 12. und 14. Mai sowie zum Finale am 16. Mai 2026 wird die Wiener Ringstraße auf dem Streckenabschnitt beim Burgtheater gesperrt, um Platz für rund 30.000 Fans zu schaffen.

Im ersten Wiener Gemeindebezirk stehen zudem sechs weitere Public-Viewing-Optionen zur Verfügung, unter anderem im Hard Rock Café und im Museum für angewandte Kunst (MAK). Darüber hinaus werden in weiteren Bezirken Hotelbars, Lokale, Restaurants, Kinos und größere Locations mit großen Bildschirmen für ESC-Public-Viewings genutzt.

Vielfältige Standorte in mehreren Bezirken

Zu den genannten Standorten zählen das 25Hours Hotel, der Gleisgarten, das Belvedere 21, das Votivkino, die Volksoper und das Volkstheater. Die Strandbar Herrmann am Donaukanal überträgt alle drei TV-Live-Shows des Eurovision Song Contests 2026 im Rahmen eines Public Viewings. Dort gibt es zusätzlich eine Selfie-Station, einen Tischtennistisch und ein Glücksrad.

Im 9. Bezirk können ESC-Fans im Lokal Freiherz am Campus der Universität Wien an den Tagen der Semifinals und des Finales ab 18.00 Uhr zusammenkommen. Dort legt Radio-Wien-DJ Mel Merio auf, es findet ein Pub-Quiz mit Fragen zum Eurovision Song Contest statt, zudem gibt es einen Styling Corner. Das Public Viewing beginnt an den Showtagen jeweils um 21.00 Uhr.

Ebenfalls am Campus der Universität Wien im Alten AKH veranstaltet das Salettl an den Tagen der Semifinals und des Finales DJ-Events. Radio-Wien-DJ Alex List stimmt das Publikum dort vor dem Public Viewing mit Song-Contest-Hits ein.

Events von Meidling bis Floridsdorf

Im GleisGarten in Meidling werden ESC-Public-Viewing-Events organisiert. Als weitere Orte für ein gemeinsames ESC-Erlebnis werden das Lokal U4, Hawidere, Weberknecht, TheLoft sowie USUS am Wasser in Floridsdorf genannt.

Die Ottakringer Brauerei bietet 2026 ein umfangreiches ESC-Event mit 700 Quadratmetern Dancefloor, DJs und Aftershowparty an. Neben diesem Rahmenprogramm ist dort auch klassisches Public Viewing des Song Contests geplant. Am 15. Mai 2026 findet in der Brauerei eine Veranstaltung mit dem Titel „Disco Night“ statt, am 16. Mai 2026 wird das große ESC-Finale live übertragen.