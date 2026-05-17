Eurovision Fieber in Dornbirn: Die größte ESC-Public-Viewing-Party Vorarlbergs war ein strahlendes Ereignis

Große ESC-Public-Viewing-Party im Messequartier Dornbirn

Im Messequartier Dornbirn ist eine große Party mit Public Viewing zum 70. Eurovision Song Contest veranstaltet worden. Die Veranstaltung wurde von ORF Vorarlberg und Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing als größtes ESC-Public Viewing im Messequartier in Dornbirn bezeichnet.

Fans aus ganz Vorarlberg verfolgten die ESC-Live-Übertragung und erlebten zuvor ein rund zweistündiges Bühnenprogramm. Der Abend stand unter dem Motto „Tanzschein“.

Bühnenshow mit ehemaligen ESC-Teilnehmern

Eröffnet wurde die ESC-Party mit der Eurovisionshymne, die live vom Blasmusiktrio „Dreiecksbeziehung“ aus dem Bregenzerwald gespielt wurde. Anschließend traten alle drei ehemaligen ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus Vorarlberg auf und performten ihre ESC-Hits.

Thomas Pegram, der 2004 mit der Band „Tie Break“ und dem Song „Du bist“ beim Eurovision Song Contest in Istanbul antrat, holte für seinen Auftritt seine neun Jahre alte Tochter Sia als Verstärkung auf die Bühne. George Nussbaumer spielte seinen ESC-Song „Weil’s dr guat got“ aus dem Jahr 1996 und zusätzlich am Piano den Song „Heute in Jerusalem“.

Mit „Heute in Jerusalem“ war Ina Wolf 1979 für Österreich beim Eurovision Song Contest angetreten. In Dornbirn sang sie ein paar Takte dieses Liedes auf der Bühne und trug dabei ihr damaliges ESC-Original-Kleid. Ina Wolf, George Nussbaumer und Thomas Pegram präsentierten zudem als Trio den gemeinsamen Song „No one can’t say we didn’t try“, begleitet von Piano und Gitarre.

Motto „Tanzschein“ und Flashmob

Das Motto des Abends, „Tanzschein“, wurde auch auf der Bühne aufgegriffen. Tanzlehrerin Juanita Hieble probte gemeinsam mit den ORF-Vorarlberg-Moderatoren Inés Mäser und Dominic Dapré den „Tanzschein“ mit dem Publikum. Viele Fans ließen sich einen blauen Stern schminken.

Im Rahmen der Veranstaltung bildeten sich rund hundert Tänzerinnen und Tänzer zu einem Flashmob, der anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Stadt Dornbirn stattfand. Alle Anwesenden waren zum Mittanzen eingeladen. Die Tänzerinnen und Tänzer des Flashmobs tanzten später gemeinsam mit der Band „The Monroes“ auf der Bühne.

Moderation und weitere Programmpunkte

Die Moderation der Bühnenshow übernahmen Inés Mäser und Dominic Dapré von ORF Vorarlberg. ORF-Vorarlberg-Moderatorin Nicole Oberhauser erkundigte sich im Publikum nach den ESC-Favoriten.

Nach den Auftritten der ehemaligen ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer trat die Band „The Monroes“ auf und spielte vor Publikum im Rahmen der ESC-Party. Österreichs ESC-Teilnehmer Cosmo schickte per Video eine Grußbotschaft nach Vorarlberg.