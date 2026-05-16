Eurovision Song Contest als Inspirationsquelle: Mittelschule Seckau vereint Kunst und Gemeinschaft in beeindruckendem Schulprojekt

Mittelschule Seckau setzt Eurovision-Motto in Gemeinschaftsprojekt um

Die Mittelschule Seckau hat das Motto des Eurovision Song Contest „United by Music“ als Ausgangspunkt für ein gemeinsames Schulprojekt genutzt. Innerhalb von vier Tagen entstand dabei ein Video, an dem alle rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte beteiligt waren.

Das Projekt orientierte sich am offiziellen Eurovision-Slogan und stellte Vielfalt und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt. Für die Umsetzung wurde zu Hause für einen gemeinsamen Tanz geübt.

Im Zentrum des Projekts steht ein Video, das sich direkt auf den Eurovision Song Contest bezieht. Dafür wurde das Lied „Tanzschein“ von Cosmo verwendet. In dem Video wird eine „Tanzscheinkontrolle“ in Szene gesetzt.

Ergänzend zum Videodreh entwarfen Schülerinnen und Schüler ein Buchcover mit dem Titel „Tanzschein für Dummies“. Außerdem wurde ein neues Outfit für das Schulmaskottchen der Mittelschule Seckau genäht.

Das gesamte Projekt war auf vier Tage angelegt und band die Schulgemeinschaft in vielfältige kreative Aufgaben ein.