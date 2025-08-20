Eurovision Song Contest: Innsbruck erhält keine Austragung!

Am 20. August 2023 wurde bekannt, dass der Eurovision Songcontest 2026 nicht in Innsbruck stattfinden wird. Der ORF hat Wien als Austragungsort gewählt.

INNSBRUCK/WIEN. Die Entscheidung, wo der beliebte Wettbewerb stattfinden wird, war lange Zeit ungewiss. Nun steht fest, dass der Eurovision Songcontest 2026 in Wien ausgetragen wird. Innsbruck, das ebenfalls Interesse an der Ausrichtung des ESC bekundet hatte, ging letztlich leer aus.

Was voraus ging

Im Vorfeld gab es ein zweistufiges Bewerbungsverfahren des ORF. Im ersten Schritt konnten alle Städte mit einer geeigneten Halle von etwa 10.000 Plätzen für acht Wochen ihr Interesse anmelden. Im zweiten Schritt erhielten die Städte die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit den Anforderungen des Europäischen Rundfunkverbands (EBU) für den ESC. Der Bewerbungsschluss war der 4. Juli 2025.

Operationen von Städten wie Graz, Linz/Wels und Oberwart blieben ohne Bewerbung. Hohe Kosten und mangelnde Kapazitäten wurden als Hindernisse genannt. St. Pölten und Premstätten zeigten zunächst Interesse, zogen sich aber zurück. Ebreichsdorf konnte kein privates Interesse mobilisieren. Klagenfurt und Salzburg schlossen eine Bewerbung von vornherein aus, sodass Innsbruck und Wien als Hauptkandidaten übrig blieben.

Welche Länder werden teilnehmen?

Bis zum 5. August 2025 haben bereits 20 Länder ihre Teilnahme am Wettbewerb öffentlich bestätigt:

Albanien

Dänemark

Finnland

Griechenland

Israel

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Norwegen

San Marino

Schweden

Schweiz

Serbien

Zypern

Deutschland

Österreich

Spanien

Vereinigtes Königreich

Stimmen aus der Politik zur Absage

Die Grünen äußerten als eine der ersten politischen Parteien ihre Enttäuschung über die Entscheidung in Wien. Vizebürgermeister Georg Willi betonte, dass Innsbruck eine hervorragende Bühne für solch ein internationales Kulturereignis geboten hätte.

„Ein Großereignis wie der ESC wäre ein starker Impuls für Wirtschaft, Tourismus und die gesellschaftliche sowie kulturelle Vielfalt in Innsbruck gewesen. Es ist schwer nachvollziehbar, dass der Bewerb nach 2015 erneut nach Wien vergeben wird – dies wäre eine Chance gewesen, Innsbruck in einem der größten internationalen Schaufenster zu präsentieren,“

Mehr zum Thema auf MeinBezirk:

Mehr News aus Innsbruck