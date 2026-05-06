Eurovision Song Contest: Wien forciert Sicherheit mit verschärften Baustellenkontrollen

Verstärkte Baustellenkontrollen in Wien rund um Eurovision Song Contest

In Wien werden derzeit vermehrt Baustellen von der Baupolizei kontrolliert. Anlass dafür ist der Eurovision Song Contest, für den in der Stadt großer Gästeandrang erwartet wird.

Ein Schwerpunkt der Überprüfungen liegt auf Baustellen rund um die Stadthalle. Ein weiterer Fokus sind Baustellen in der Umgebung des kommenden Eurovision-Village am Rathausplatz.

Besondere Vorgaben bei Großveranstaltungen

Für Veranstaltungen mit großem Besucherandrang gelten besondere Bestimmungen. Laut Beitrag gelten rund um Großveranstaltungen spezielle Regeln für Bauträger. Oliver Florian Blach, Projektleiter bei der Bundesimmobiliengesellschaft, erklärt, dass für jedes Event in der Gegend bestimmte Bestimmungen einzuhalten sind. Aufgrund der Lage im ersten Bezirk sei man vorbereitet, zudem werde Rücksicht auf die besonderen Lagen zum Eurovision Song Contest genommen.

Sichere Einfriedung der Baustellen im Fokus

Die Baupolizei legt besonderes Augenmerk auf die Abgrenzung der Baustellen. Kontrolliert wird, ob die Baustellen sicher eingefriedet sind. Dazu zählt, dass sie eingezäunt und vollflächig beplankt sind. Normale Bauzäune alleine reichen demnach nicht aus, die Baustellen müssen vollständig verplankt sein.

Lukas Klein von der MA 37, der Baupolizei, erläutert, dass die Höhe der Einfriedung und deren Verplankung kontrolliert werden. Zudem wird überprüft, dass keine losen Gegenstände wie Baumaterialien um die Einfriedung herum liegen. Es soll verhindert werden, dass etwas aus den Baustellen herausgenommen werden kann oder dass Unbefugte in die Baustellen gelangen. Als wichtig wird festgehalten, dass nichts aus der Baustelle herausfallen kann.

Rainald Löscher von der MA 37 weist darauf hin, dass die Baustelleneinrichtung so sicher sein muss, dass sie auch bei Besucherandrang nicht umstürzen kann.

Mehrere Baustellen im unmittelbaren Umfeld im Blick

Der Fokus der Baupolizei liegt laut Beitrag auf insgesamt vier Baustellen rund um das ESC-Village am Rathausplatz und auf elf Baustellen rund um die Stadthalle. Laut Wien Tourismus werden in Wien während der ESC-Woche rund eine halbe Million Menschen gleichzeitig auf den Straßen erwartet.