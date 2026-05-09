Eurovision Song Contest: Wien im Fokus als Gastgeber mit Vision und Sicherheit

Eurovision Song Contest in Wien: Tourismus, Sicherheit und Stadtimage im Fokus

Der Eurovision Song Contest (ESC) in Wien wird von Wien-Tourismusdirektor und Song-Contest-Koordinator Norbert Kettner als zentrale Bühne für die Stadt beschrieben. Im Mittelpunkt stehen dabei Tourismus, Sicherheitsaspekte und die langfristige Wirkung auf das internationale Bild Wiens.

Kettner verweist auf Erfahrungen aus dem ESC 2015 in Wien und betont den Anspruch, erneut eine besonders gastfreundliche Gastgeberstadt zu sein. Der ESC wird von ihm als „Super Bowl der Popkultur“ bezeichnet.

Vorbereitungen und Einbindung der Stadt

Laut Kettner begannen die Vorbereitungen in Wien praktisch am Tag nach dem Sieg für den Song Contest. Er war für die Bewerbung Wiens verantwortlich und koordinierte bereits nach dem Sieg von Conchita Wurst den ESC 2015 in der Stadt. Im aktuellen Kontext werden City Branding und die breite Einbindung städtischer Abteilungen hervorgehoben.

Im Stadtbild sei der ESC an vielen Orten sichtbar, alle Kulturinstitutionen beteiligen sich nach Angaben Kettners am Umfeldprogramm. Die Wirtschaftskammer Wien wird im Zusammenhang mit „Friends of Eurovision“ genannt. Als Leitmotiv des Wettbewerbs verweist Kettner auf „United by Music“.

Fans, digitale Dimension und Reichweite

Kettner beschreibt ESC-Fans als „Hardcore-Fans“ und zieht den Vergleich, sie seien im Fußballbild die „Brasilianer der Popkultur“. Bereits 2015 habe es in Wien rund 300 Blogger zum ESC gegeben. Seither habe die digitale Dimension deutlich zugenommen, aktuell ist im Interview von Milliarden Social-Media-Interaktionen die Rede.

Der ESC wird von Kettner als „größte Bühne“ für Wien bezeichnet. Er verweist darauf, dass Wien durch den Song Contest seine Fähigkeit unter Beweis stellen könne, große internationale Events durchzuführen.

Sicherheitskonzept und internationale Kooperation

Als wesentlichen Unterschied zwischen 2015 und der aktuellen ESC-Ausgabe nennt Kettner die Sicherheit. Akkreditierungsprozesse dauerten länger, weil Hintergrundchecks notwendig seien. Es gibt nach seinen Angaben einen engen Austausch mit Polizei und Innenministerium sowie eine verstärkte Präsenz der Polizei während der ESC-Woche.

Darüber hinaus wird eine internationale Zusammenarbeit mit Geheimdiensten in Sicherheitsfragen erwähnt. Sicherheit beschreibt Kettner als aufwendig und teuer und bezeichnet sie als „neues Normal“. Zugleich verweist er darauf, dass es Menschen gebe, die ein Interesse daran hätten, dass europäische Projekte nicht gut laufen.

Programme für Delegationen und Stadtimage

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Projekt „Vienna Offstage“, das bereits 2015 gestartet und für den aktuellen ESC weiterentwickelt wurde. Die Idee ist laut Kettner, Delegationen die Stadt mit unterschiedlichen, teils ungewöhnlichen Angeboten näherzubringen. Das aktuelle Programm umfasst 111 Programmpunkte, von Museumseintritten bis zu speziellen Erlebnissen.

„Vienna Offstage“ wird im Interview als vermutlich größtes Social-Programm in der Geschichte des ESC bezeichnet und als „Maschinenraum des Image-Buildings“ beschrieben. Delegationen gelten demnach als wichtigste Multiplikatoren für das Stadtbild nach außen. Die langfristige Wirkung auf das Image Wiens wird als wichtiger eingestuft als kurzfristige wirtschaftliche Effekte.

Tourismus, Hotelauslastung und Lebensqualität

Kettner gibt an, dass die Hotelauslastung in Wien derzeit bei etwa 75 Prozent liegt. Eine Auslastung von 100 Prozent werde nur zu Silvester erreicht. Wien verfüge über mehr als 84.000 Hotelbetten, was den Vorteil biete, dass Gäste in der Stadt immer ein Zimmer finden.

Im Interview heißt es, dass zwei Drittel der Wiener Bevölkerung sich über den ESC freuen. Kettner betont, dass es auch kritische Stimmen und „Hater“ gebe, stellt jedoch die Lebensqualität „für die vielen, nicht für die wenigen“ als zentral heraus. Als weiteres Beispiel für die Positionierung der Stadt verweist er auf das starke LGBTIQ+-Thema beim ESC 2015, unter anderem mit Ampelpärchen, und beschreibt im Wiener Kontext eine „gute Wurschtigkeit“.

Zur Bedeutung großer Veranstaltungen zieht Kettner auch einen Vergleich mit dem Neujahrskonzert, das er als „Super Bowl der Klassik“ bezeichnet. Der diesjährige ESC wird im Interview als weiterer Beleg dafür gesehen, dass Wien große Events durchführen kann.