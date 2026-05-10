Eurovision Village eröffnet: Wiens Herz schlägt im Takt des Song Contests

Eurovision Village in Wien eröffnet

Vor dem Rathaus ist seit Sonntag am frühen Nachmittag das Eurovision Village geöffnet. Die Fanmeile dient als offizielle Partylocation des Eurovision Song Contest für Fans und Delegationen.

Bereits vor der Öffnung hatten sich erste Fans angestellt, um als Erste in das Gelände zu gelangen. Die Fanmeile beim Eurovision Village ist bis zum Finaltag als Anlaufpunkt für bis zu 30.000 Menschen vorgesehen.

Alle drei Halbfinal- und Finalshows des Eurovision Song Contest werden auf der größten der mehr als 30 Public-Viewing-Locations in Wien live übertragen. Für die Live-Übertragungen der Shows und am Eröffnungstag wird zusätzlich die Ringstraße bis zum Burgtheater gesperrt.

Am Eröffnungssonntag wurden die Läuferinnen und Läufer des Bewerbs „Wings for Life“ am Eurovision Village vorbeigeführt. Im Inneren des Geländes hat Monika Ballwein ein „Great ESC Singalong“ mit einem Chor aus Freiwilligen durchgeführt. Österreichs aktuelle ESC-Hoffnung Cosmó absolvierte ein kurzes Choreotraining zu seinem Beitrag „Tanzschein“.

Für den frühen Sonntagabend ist ein Auftritt aller 35 aktuellen Teilnehmeracts über den traditionellen Türkisen Teppich vorgesehen. Im Rathaus findet zudem eine Opening Ceremony zum Eurovision Song Contest statt.

Zum Ausklang des Eröffnungsabends ist im Eurovision Village eine ESC-Party mit Eric Papilaya & The Good Vibe Tribe sowie Haddaway geplant. Zum Abschluss des Abends wird die Aufzeichnung des letzten Konzerts von Udo Jürgens aus dem Jahr 2014 gezeigt.

Im Eurovision Village sind bis zum ESC-Finale mehr als 80 Stunden Programm bei freiem Eintritt vorgesehen. Die Bühne befindet sich halbrund vor dem Rathaus. Zum weiteren Programm gehören Abende mit früheren ESC-Acts wie Lordi und Tommy Cash sowie Musicalaufführungen.