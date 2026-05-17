Eurovisions-Fieber im Mozartkino: Salzburger feiern Song Contest trotz Niederlage Österreichs

ESC-Party im Mozartkino in der Salzburger Altstadt

Im Mozartkino in der Salzburger Altstadt hat in der Nacht auf Sonntag eine Song-Contest-Party von ORF Salzburg stattgefunden. Besucherinnen und Besucher verfolgten dort das Finale des Eurovision Song Contest.

Die Veranstaltung fand im Saal des Mozartkinos statt, das als ältestes Kino Salzburgs bezeichnet wird. Bereits im Foyer sorgten Musik und eine Tanzfläche vor Beginn der Live-Übertragung für Stimmung.

Als besonderes Angebot konnten sich Gäste von einer Visagistin einen blauen Cosmo-Stern ins Gesicht schminken lassen. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten diese Möglichkeit und trugen das Motiv während der Show.

Vor Beginn des Bewerbs zeigte sich das Publikum erwartungsvoll. Ein Gast äußerte die Einschätzung, Österreich könnte beim Song Contest etwa den fünften Platz erreichen. Laut Schilderungen war die Laune im Mozartkino insgesamt gut.

Der österreichische Beitrag landete beim Wettbewerb schließlich auf dem vorletzten Platz. Nach 1.00 Uhr früh stand bei der Übertragung fest, dass die bulgarische Sängerin Dara den Song Contest gewonnen hatte. Im Saal des Mozartkinos wurde der Sieg mit Applaus aufgenommen.

Eine Besucherin bezeichnete das Ergebnis als sehr spannend, insbesondere wegen des großen Abstands im Publikumsvoting. Ein jugendlicher Besucher beschrieb den bulgarischen Beitrag als „cooles Lied“ und „Ohrwurm“. Er habe eher mit einem Sieg von Finnland oder Australien gerechnet, da diese Beiträge seiner Ansicht nach eine gute Show gezeigt hatten, freue sich aber über den Ausgang.

Eine weitere Besucherin sagte, ihr habe der Beitrag Israels von der Musik her gut gefallen, Griechenland sei „happy“ gewesen und Moldawien „voll lustig“. Als Moderator der ORF-Salzburg-Song-Contest-Party im Mozartkino wurde Martin Ferdiny genannt.