Eustacchio Gründe: Unbekannte zündeten Beachvolleyballplatz in Graz an

Die Sportstätten in Graz sind in jüngster Zeit vermehrt Ziel von Vandalismus. Der Beachvolleyballplatz auf den Eustacchio-Gründen wurde im vergangenen Jahr bereits dreimal mutwillig beschädigt. Kurz nach der letzten Renovierung wurden Unbekannte entdeckt, die das Netz in Brand setzten.

GRAZ. Auf dem Beachvolleyballplatz an den Eustacchio-Gründen in Waltendorf ist ein Bild der Zerstörung zu sehen. Anstelle des Netzes liegen verbrannte Reste und die einst einladende Sandfläche ist mit Scherben unbrauchbar gemacht worden. In der Mitte Mai angezündeten Sportanlage, die erst kürzlich erneuert wurde, zeigt sich eine besorgniserregende Entwicklung. Thomas Rajakovics, der Leiter des Grazer Sportamts, äußert sich betroffen: „Es ist eine Frechheit. Es ist jetzt das dritte Mal, dass die Anlage zerstört wurde.“





Kostspielige Wiederherstellung



Der Beachvolleyballplatz wurde innerhalb eines Jahres bereits zweimal beschädigt: Einmal wurden die Netze zerschnitten, einmal die Grundlinien herausgerissen. Der jüngste Brand stellt jedoch eine neue Eskalationsstufe dar; die Sportanlage hielt nicht einmal drei Tage nach der letzten Renovierung. „Irgendjemand scheint wirklich kein Interesse an einem Volleyballplatz zu haben“, sagt Rajakovics. Die Kosten für die Wiederherstellung belaufen sich jedes Mal auf etwa 3.500 Euro, die aus dem Sanierungsbudget des Grazer Sportamts stammen. Momentan ist der erneute Bau der Anlage auf Eis gelegt. „Wir ziehen in Betracht, eine Kameraüberwachung einzuführen“, fügt Rajakovics hinzu. Ohne Überwachung sei ein erneuter Aufbau nicht sinnvoll. Er appelliert an die Bevölkerung, mögliche Informationen zu den Tätern weiterzugeben, da nach den ersten beiden Vorfällen keine Hinweise eingegangen sind.





Die Sachbeschädigung wurde Mitte Mai der Polizei gemeldet, die Ermittlungen zu den möglichen Tätern sind im Gange. Vandalismus in der Umgebung der Eustacchio-Gründe ist kein Einzelfall; so wird das Gebiet durch die Polizei häufig verstärkt überwacht.





Tischtennistisch als Grill



Der Vandalismus an städtischen Sportgeräten nimmt derzeit zu. Bedruckungen und Graffitis sind entgegennehmbar, da sie die weitere Nutzung der Sportstätten normalerweise nicht beeinträchtigen. Neben dem Brand auf dem Beachvolleyballplatz wurde am Bezirksportplatz in Straßgang ein Tischtennistisch beschlagnahmt, der versucht wurde, als Grill umzubauen. Ebenso kam es auf dem dortigen Skaterplatz zum Diebstahl eines Bodenelements. Im Laufe des Jahres verschwanden zudem zwei Fußballtore aus dem Oeverseepark, ohne dass diese bisher zurückgekehrt sind, trotz eines vorher abgegebenen Aufrufs.

