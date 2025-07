Evaluation ab November: Rathaus-Koalition plant einjähriges Beobachtungsprojekt für die Schmiedgasse

Nach der Kritik an der Ablehnung eines Radfahrverbots: Mit dem Abschluss der Bauarbeiten zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt wird die Verkehrssituation in der Schmiedgasse ein Jahr lang evaluiert, so die Rathaus-Koalition.

GRAZ. Erst kürzlich wurden Statistiken veröffentlicht, die belegen, dass der Radverkehr in der Schmiedgasse rückläufig ist. Seit Jahren wird ein Fahrverbot für Radfahrerinnen und Radfahrer in diesem Teil der Stadt gefordert. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner von den Grünen erteilte jedoch der Idee eines solchen Verbots aufgrund der gesunkenen Zahlen eine Absage, wie sie in der Kleinen Zeitung erklärte.

Der Rückgang des Radverkehrs in der Schmiedgasse zeigt, dass es Diskussionsbedarf gibt.

Die Vizebürgermeisterin betont, dass anstelle eines Verbots auf Aufklärung und Sensibilisierung gesetzt werden sollte. Dies führte zu kritischen Reaktionen aus der Opposition, bestehend aus KFG, ÖVP und FPÖ. Kommentare von Leserinnen und Lesern auf MeinBezirk spiegeln ebenfalls den Unmut über die aktuelle Verkehrslage wider. Infolge dieser Rückmeldungen traf sich die Rathaus-Koalition, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Einjährige Evaluierung

Der Kern des Plans besteht darin, die Verkehrssituation nach Abschluss der Bauarbeiten zur Innenstadtentflechtung zu beobachten. Ab Ende November wird eine einjährige Evaluierung starten, um herauszufinden, ob sich der Radverkehr weiterhin von der Schmiedgasse weg verschiebt. Auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit wird in den Prozess integriert, um mögliche Konflikte zu identifizieren. Zudem soll die Polizei stärker involviert werden, um Verstöße gegen das Verkehrsgesetz, wie die Überschreitung der Schrittgeschwindigkeit in der Schmiedgasse, konsequent zu ahnden.

Bis zur Evaluierung sollen sofortige Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören verbesserte Markierungen, eine klare Lenkung des Radverkehrs sowie der Ausbau von Radabstellplätzen. Schulungen und Sensibilisierungskampagnen ebenfalls zu den geplanten Maßnahmen, um den Radverkehr sicherer und effizienter zu gestalten.

