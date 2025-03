Event in Vienna: Neighborhood Day Seeks Ideas from All Districts

Der Nachbarschaftstag lebt von der Beteiligung der Anwohner in den jeweiligen Stadtteilen. Für den bevorstehenden Tag am 23. Mai werden weiterhin kreative Ideen gesucht. Außerdem gibt es die Möglichkeit, lokale Aktivitäten finanziell zu unterstützen.

WIEN. Wer teilt sich eigentlich meine Nachbarschaft? Was für Geschichten stecken hinter den Menschen, die hier wohnen? Antworten auf diese Fragen bietet der jährliche Nachbarschaftstag, der heuer am Freitag, den 23. Mai, stattfinden wird. An diesem Tag kommen Anwohner aus allen Bezirken zusammen, um zu feiern, sich zu vernetzen und ihre Gemeinschaft zu stärken. Dieser besondere Tag wird nicht nur in Wien und Österreich gefeiert, sondern auch in über 50 Ländern weltweit. Der Ursprung des Nachbarschaftstags reicht bis ins Jahr 1999 in Paris zurück, wo er erstmals als Initiative zur Förderung der Nachbarschaftsbeziehungen ins Leben gerufen wurde.

In allen 23 Wiener Bezirken werden am 23. Mai zahlreiche Veranstaltungen angeboten. In Favoriten beispielsweise wird ein großes Fest des Fair-Play-Teams im Steinbauerpark ab 13 Uhr stattfinden, während die Leopoldstadt bereits um 9.30 Uhr mit einem Nachbarschaftspicknick im Rudolf-Bednar-Park in den Tag startet.

Unterstützung gesucht

Der Tag steht unter dem Motto „Von Nachbarn, für Nachbarn“. Die Ideen für die Veranstaltungen kommen direkt aus den Grätzln, in denen die Menschen leben. Auch in diesem Jahr sind Anwohner und Interessierte aufgerufen, ihre kreativen Vorschläge einzureichen.

Ein besonderes Highlight in der diesjährigen Ausgabe ist das Projekt „Grätzloase“, das lokale Initiativen mit bis zu 100 Euro unterstützt. Wer eine Veranstaltung plant, aber nicht über die finanziellen Mittel für Verpflegung, Materialien oder Aktivitäten verfügt, hat die Möglichkeit, einen Förderantrag zu stellen.

Für alle, die eine Idee für die Feierlichkeiten einreichen oder bereits geplante Veranstaltungen in ihrem Bezirk entdecken möchten, gibt es weitere Informationen auf der Webseite des Nachbarschaftstags. Dazu haben auch die Möglichkeit, ihre Vorschläge per E-Mail einzureichen. Veranstaltungen, die religiöse oder politische Inhalte verfolgen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Bist du bereit, am Nachbarschaftstag teilzunehmen?

Das könnte dich auch interessieren:

Wien ändert Vergabeverfahren für geförderten Wohnbau

Die schönsten Ostermärkte 2025 in Wien

Ab sofort kostenlose Hochbeete für Wiener Schulen