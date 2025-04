Event in Wien: Austausch und Freude für die Generation 60+ beim „Salon Servus“

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) hat Anfang April den „Salon Servus“ ins Leben gerufen, eine Initiative, die sich speziell an die Generation 60+ richtet. Diese Events bieten eine hervorragende Gelegenheit, um Gemeinschaftsgefühl und Freude am Miteinander zu fördern. In den verschiedenen Stadtteilbüros sind zahlreiche Aktivitäten wie Brett- und Kartenspiele, gemeinsames Kochen und Bastelstunden geplant.

WIEN. In einer Großstadt, die oft als Ort der Anonymität und Einsamkeit wahrgenommen wird, setzt die GB* mit ihren Initiativen Zeichen der Daseinsvorsorge. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Nachbarschaft im Grätzl zu stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern.

Das neueste Projekt, das „Salon Servus“, wurde mit dem Ziel gestartet, Seniorinnen und Senioren eine Plattform zu bieten, wo sie in einem entspannten Umfeld Kontakte knüpfen und Spaß haben können. Die Veranstaltungen finden alle zwei Wochen in verschiedenen Stadtteilbüros statt und richten sich besonders an Menschen ab 60 Jahren.

Kostenlos und für alle

„In Wien leben wir das Miteinander und setzen mit den Gebietsbetreuungen Stadterneuerung auf Treffpunkte im Grätzl, an denen Menschen zusammenkommen können“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). Der „Salon Servus“ soll einladend für ältere Menschen sein, die sich mehr Austausch und gemeinsame Erlebnisse wünschen. Die Teilnahme an allen Aktivitäten ist kostenlos und unverbindlich, was eine barrierefreie Mitgestaltung ermöglicht.

Die Einladung gilt dabei nicht nur für die älteren Nachbarschaften. Auch jüngere Menschen sind herzlich eingeladen, denn „eine lebenswerte Stadt ist eine, in der niemand allein sein muss“, betont Gaál.

Die Termine

Die gemeinsamen Events werden alle 14 Tage bis Ende Juni in den folgenden Stadtteilbüros stattfinden:

GB*Stadtteilbüro, Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien, jeden Dienstag von 16 bis 17.30 Uhr

15. April: Spielenachmittag

29. April: Gemeinsames Essen

13. Mai: Spielenachmittag

27. Mai: Spielenachmittag

10. Juni: Gemeinsames Essen

24. Juni: Spielenachmittag

GB*Stadtteilbüro, Quellenstraße 149, 1100 Wien, jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr

15. April: Spiele

29. April: Handwerken

13. Mai: Spiele

27. Mai: Handwerken

10. Juni: Spiele

24. Juni: Handwerken

GB*Stadtteilbüro, Sechshauser Straße 23, 1150 Wien, jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr

17. April: Spielenachmittag

15. Mai: Kochen

12. Juni: Spielenachmittag

26. Juni: Kochen – erfrischende Sommersnacks

GB*Stadtteilbüro, Haberlgasse 76, 1160 Wien, jeden Montag von 16 bis 18 Uhr

14. April: Spielenachmittag

28. April: Textilarbeiten

12. Mai: Spielenachmittag

26. Mai: Spielenachmittag

23. Juni: Spielenachmittag

GB*Stadtteilbüro, Brünner Straße 34-38/8/R10, 1210 Wien, jeden Donnerstag von 9.30 bis 11 Uhr

17. April: Butterbrot und Spiele

15. Mai: Butterbrot und Spiele

12. Juni: Butterbrot und Spiele

26. Juni: Butterbrot und Spiele

GB*Stadtteilbüro, Bernoullistraße 1, 1220 Wien, jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr

17. April: Frühjahrsdeko basteln

15. Mai: Spielen

12. Juni: Sirup kochen

26. Juni: Spielen

Weitere Informationen über das Programm und die Angebote sind online unter gbstern.at/salonservus verfügbar.

