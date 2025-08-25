EVO Fitness Wien Bel & Main – Canettistraße 1, 1100 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





EVO Fitness Wien Bel & Main: Ihr Fitnessstudio für ein aktives Leben

EVO Fitness Wien Bel & Main ist eine moderne und innovative Fitnessanlage, die sich in einer der belebtesten Gegenden Wiens befindet. Mit einem klaren Fokus auf ganzheitliches Training und individuelle Fitnesslösungen bietet das Studio zahlreiche Vorteile und Leistungen, um seinen Mitgliedern ein maximales Fitnesserlebnis zu ermöglichen.

Fakten und Ausstattung

Das Studio überzeugt durch eine großzügige Fläche von über 1.500 Quadratmetern, die mit modernen Fitnessgeräten und einem breiten Angebot an Kursen ausgestattet ist. Hier finden Mitglieder sowohl Cardio- als auch Kraftgeräte der neuesten Generation. Darüber hinaus steht ein funktioneller Trainingsbereich zur Verfügung, der es ermöglicht, effektives Training mit freien Gewichten und in Gruppen durchzuführen.

Leistungen

EVO Fitness bietet eine Vielzahl von Leistungen, die auf die verschiedenen Bedürfnisse seiner Mitglieder zugeschnitten sind:

Personal Training: Individuelle Betreuung durch erfahrene Trainer, die maßgeschneiderte Trainingspläne erstellen und motivierende Unterstützung bieten. Kurse: Ein breites Kursangebot, das von Yoga über Spinning bis hin zu HIIT reicht. Diese Kurse sind für verschiedene Fitnesslevels geeignet und fördern sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit. Ernährungsberatung: Hier wird eine umfassende Beratung angeboten, um die Mitglieder bei ihrer Ernährung zu unterstützen und ihre Fitnessziele zu erreichen. Wellnessbereich: Nach dem Training können Mitglieder im Sauna- und Relaxbereich entspannen, was zur Regeneration beiträgt. Community-Events: Regelmäßige Events und Challenges fördern den Austausch unter den Mitgliedern und stärken das Gemeinschaftsgefühl.

Zielgruppe

Das Fitnessstudio richtet sich an alle Altersgruppen und Fitnesslevels, von Anfängern bis hin zu erfahrenen Sportlern. Die moderne und einladende Atmosphäre sorgt dafür, dass sich jeder wohlfühlt und motiviert ist, seine Fitnessziele zu erreichen. Insbesondere junge Berufstätige und Fitness-Enthusiasten finden hier die optimale Umgebung.

Sonderangebote und Preise

EVO Fitness Wien Bel & Main bietet flexible Mitgliedschaftsmodelle, die an verschiedene Bedürfnisse angepasst sind. Diese umfassen:

Monatsmitgliedschaften

Jahresmitgliedschaften mit Sonderrabatten

Studententarife

Familienmitgliedschaften

Regelmäßig werden Sonderangebote, wie „Bring einen Freund mit“-Aktionen oder reduzierte Preise für Neumitglieder, angeboten. Aktuelle Preise können direkt auf der Webseite des Studios eingesehen werden oder telefonisch erfragt werden.

Öffnungszeiten

EVO Fitness Wien Bel & Main hat großzügige Öffnungszeiten, um den Bedürfnissen aller Mitglieder gerecht zu werden. Das Studio ist von Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet und am Wochenende von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Diese flexiblen Zeiten ermöglichen es den Mitgliedern, ihr Training in ihren Tagesablauf einzupassen.

Fazit

EVO Fitness Wien Bel & Main stellt eine erstklassige Anlaufstelle für alle dar, die ihre Fitness und Gesundheit nachhaltig verbessern möchten. Mit einem vielfältigen Angebot an Leistungen, einem motivierenden Umfeld und der Unterstützung von qualifizierten Trainern findet jeder hier die passende Lösung, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Kommen Sie vorbei und entdecken Sie die Vorzüge von EVO Fitness – für ein fitteres und gesünderes Leben!

EVO Fitness Wien Bel & Main

Adresse: Canettistraße 1, 1100 Wien, Austria

