EVO Fitness Wien Berggasse – Berggasse 21, 1090 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





EVO Fitness Wien Berggasse ist ein modernes Fitnessstudio, das sich durch eine Vielzahl von Angeboten und Annehmlichkeiten auszeichnet. Es befindet sich in einer zentralen Lage, was es leicht zugänglich für eine breite Zielgruppe macht.

Fakten und Ausstattung

EVO Fitness bietet eine großzügige Fläche, die mit modernsten Geräten ausgestattet ist. Dazu gehören Cardio-Equipment wie Laufbänder, Crosstrainer und Fahrradergometer sowie eine umfangreiche Auswahl an Krafttrainingsgeräten. Die Freihantelzone ermöglicht ein individuelles Training, während der Functional-Training-Bereich genug Raum für gruppenbasierte Übungen und Workshops bietet.

Das Studio ist zudem klimatisiert und sorgt durch große Fenster und helle Farben für eine angenehme Atmosphäre. Duschen, Umkleideräume und Wellness-Bereiche ergänzen das Angebot und sorgen für ein rundum positives Erlebnis.

Angebote und Leistungen

EVO Fitness Wien Berggasse bietet eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Zu den Hauptleistungen zählen:

Individuelle Fitnessberatung: Professionelle Trainer stehen zur Verfügung, um maßgeschneiderte Trainingspläne zu erstellen.

Professionelle Trainer stehen zur Verfügung, um maßgeschneiderte Trainingspläne zu erstellen. Gruppenkurse: Von Yoga über Spinning bis HIIT ist für jeden etwas dabei. Diese Kurse fördern die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl.

Von Yoga über Spinning bis HIIT ist für jeden etwas dabei. Diese Kurse fördern die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl. Personal Training: Individuelle Betreuung, um spezifische Ziele zu erreichen.

Individuelle Betreuung, um spezifische Ziele zu erreichen. Ernährungsberatung: Unterstützung durch Ernährungsexperten, die helfen, die besten Ergebnisse zu erzielen.

Zudem finden regelmäßig Workshops und Events statt, um den Mitgliedern zusätzliche Inspiration und Motivation zu bieten.

Zielgruppe

Das Fitnessstudio richtet sich an eine breite Zielgruppe. Sowohl junge Erwachsene als auch Senioren finden hier geeignete Angebote. Insbesondere Berufstätige, die einen flexiblen Trainingsplan benötigen, sowie Fitnessbegeisterte, die ihre Leistung verbessern möchten, fühlen sich hier gut aufgehoben. Durch die verschiedenen Kursangebote spricht EVO Fitness auch Menschen an, die gerne in der Gruppe trainieren.

Preise und Sonderangebote

Die Mitgliedschaft im EVO Fitness Wien Berggasse bietet eine Vielzahl von Tarifmodellen. Es gibt Monats-, Vierteljahres- und Jahresmitgliedschaften, die flexible Optionen für verschiedene Budgets bieten. Oftmals sind Sonderaktionen verfügbar, wie zum Beispiel reduzierte Preise für Studenten oder Familienmitglieder.

Eine Einzeleintrittskarte ermöglicht es neuen Mitgliedern, das Studio einmalig auszuprobieren, bevor sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden. Zudem gibt es oft Werbeaktionen, wie den ersten Monat kostenlos bei Abschluss eines Jahresvertrags.

Öffnungszeiten

EVO Fitness Wien Berggasse hat flexible Öffnungszeiten, um den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht zu werden. Das Studio ist in der Regel von Montag bis Freitag von 6:00 bis 22:00 Uhr geöffnet und am Wochenende von 8:00 bis 20:00 Uhr. Dies ermöglicht es, trotz eines vollen Terminkalenders zu trainieren, sei es morgens vor der Arbeit oder abends nach dem Feierabend.

Fazit

EVO Fitness Wien Berggasse ist damit ein umfassendes Fitnessangebot, das modernes Equipment, fachliche Unterstützung und eine freundliche, einladende Atmosphäre bietet. Ob man Anfänger oder erfahrener Sportler ist, hier findet jeder die passende Lösung zur Erreichung seiner Fitnessziele.

EVO Fitness Wien Berggasse

Adresse: Berggasse 21, 1090 Wien, Austria

