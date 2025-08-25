EVO Fitness Wien Bruno-Marek-Allee – Bruno-Marek-Allee 12, 1020 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





EVO Fitness Wien Bruno-Marek-Allee ist ein modernes Fitnessstudio, das sich durch ein umfassendes Angebot an Trainingsmöglichkeiten und erstklassigen Dienstleistungen auszeichnet. Es liegt in einer beliebten Gegend Wiens und bietet seinen Mitgliedern eine einladende und motivierende Atmosphäre.

Fakten und Details

Lage: EVO Fitness befindet sich in der Bruno-Marek-Allee, einem zentral gelegenen Stadtteil Wiens, der gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Die Umgebung bietet zahlreiche Parkmöglichkeiten für Autofahrer.

Öffnungszeiten: Das Studio ist in der Regel täglich von 6:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, was flexible Trainingsmöglichkeiten für Berufstätige und Studenten gewährleistet. An Wochenenden kann es angepasste Öffnungszeiten geben.

Leistungen

EVO Fitness bietet ein breites Spektrum an Leistungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitglieder zugeschnitten sind:

Kraft- und Ausdauertraining: Das Studio ist mit modernsten Fitnessgeräten ausgestattet, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Hier finden sich eine Vielzahl von Kraftmaschinen sowie Cardiogeräte, die ein effektives Training ermöglichen.

Gruppenkurse: Eine breite Palette von Kursen, darunter Zumba, Yoga, Pilates, Spinning und Body Pump, spricht die Mitglieder an, die gerne in der Gruppe trainieren. Diese Kurse werden von qualifizierten Trainern geleitet und fördern neben der Fitness auch die Gemeinschaft.

Personal Training: Für Mitglieder, die individuelle Betreuung wünschen, bietet das Studio Personal Training an. Hier gestalten Trainer ein maßgeschneidertes Programm, das auf die persönlichen Ziele und Fitnesslevels abgestimmt ist.

Ernährungsberatung: EVO Fitness unterstützt seine Mitglieder ebenfalls mit Ernährungsberatung. Professionelle Trainer helfen bei der Erstellung individueller Ernährungspläne, die die Fitnessziele unterstützen.

Zielgruppe

EVO Fitness richtet sich an verschiedene Zielgruppen. Ob junge Erwachsenen, Berufstätige, Senioren oder Fitnessenthusiasten — hier findet jeder das passende Angebot. Das Fitnessstudio fördert eine integrative Atmosphäre, in der sich alle Mitglieder wohlfühlen und motiviert werden, ihre persönlichen Fitnessziele zu erreichen.

Preise und Sonderangebote

Die Mitgliedschaftspreise variieren, bieten jedoch in der Regel attraktive Tarife. Eine monatliche Mitgliedschaft liegt oft im Bereich von 39 bis 49 Euro. Oft gibt es auch Familien- oder Studententarife. Zudem werden häufig Aktionen angeboten, wie ein ermäßigter Einstiegspreis für Neukunden oder besonders günstige Tarife für langfristige Mitgliedschaften.

Ein besonderes Angebot sind die kostenlosen Probetrainings, die neuen Mitgliedern die Gelegenheit geben, das Studio und seine Angebote unverbindlich kennenzulernen.

Vorteile

Die Vorteile von EVO Fitness Wien Bruno-Marek-Allee liegen auf der Hand:

Moderne Ausstattung: Hochwertige Geräte und eine angenehme Trainingsatmosphäre.

Hochwertige Geräte und eine angenehme Trainingsatmosphäre. Vielfältiges Kursangebot: Für jeden Fitnessgeschmack und -level ist etwas dabei.

Für jeden Fitnessgeschmack und -level ist etwas dabei. Kompetentes Personal: Erfahrene Trainer, die individuell unterstützen.

Erfahrene Trainer, die individuell unterstützen. Flexible Öffnungszeiten: Ideal für eine Vielzahl von Lebensstilen.

EVO Fitness Wien Bruno-Marek-Allee ist somit nicht nur ein Ort für körperliche Betätigung, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Durch die Vielzahl an Angeboten und die hohe Servicequalität ist es ein hervorragender Ort, um persönliche Fitnessziele zu erreichen und sich in einer motivierenden Umgebung weiterzuentwickeln.

EVO Fitness Wien Bruno-Marek-Allee

Adresse: Bruno-Marek-Allee 12, 1020 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum Fitnesstudio Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!