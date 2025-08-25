EVO Fitness Wien Mariahilfer Straße – Mariahilfer Str. 52, 1070 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





EVO Fitness Wien Mariahilfer Straße: Ein umfassendes Fitnesserlebnis

EVO Fitness an der Mariahilfer Straße in Wien steht für ein modernes und ganzheitliches Fitness- und Wellnesskonzept, das sowohl für Fitnessanfänger als auch für erfahrene Sportler geeignet ist.

Fakten und Ausstattung

Das Fitnessstudio zeichnet sich durch eine großzügige Fläche von über 1.500 Quadratmetern aus. Hier finden Mitglieder eine große Auswahl an hochmodernen Fitnessgeräten, Kurssystemen und Entspannungsmöglichkeiten. Die Ausstattung umfasst:

Cardio-Stationen: Laufbänder, Fahrradergometer und Crosstrainer der neuesten Generation.

Laufbänder, Fahrradergometer und Crosstrainer der neuesten Generation. Kraftbereich: Eine breite Auswahl an Freihanteln und Maschinen für ein ganzheitliches Krafttraining.

Eine breite Auswahl an Freihanteln und Maschinen für ein ganzheitliches Krafttraining. Functional Area: Spezielle Bereiche für Functional Training und Gruppenübungen, die sich ideal für Trainingseinheiten mit Eigengewicht eignen.

Spezielle Bereiche für Functional Training und Gruppenübungen, die sich ideal für Trainingseinheiten mit Eigengewicht eignen. Wellnessbereich: Relax-Zonen zum Entspannen nach dem Training und die Möglichkeiten zur Nutzung von Sauna und Dampfbad.

Vorteile und Leistungen

EVO Fitness zeichnet sich durch vielfältige Leistungen aus:

Individuelle Trainingspläne: Jeder Neukunde erhält einen maßgeschneiderten Trainingsplan, der auf die persönlichen Ziele und Fitnesslevel abgestimmt ist.

Jeder Neukunde erhält einen maßgeschneiderten Trainingsplan, der auf die persönlichen Ziele und Fitnesslevel abgestimmt ist. Group Fitness Kurse: Ein umfangreiches Kursangebot, das Yoga, Pilates, Zumba, HIIT und viele weitere Formate umfasst.

Ein umfangreiches Kursangebot, das Yoga, Pilates, Zumba, HIIT und viele weitere Formate umfasst. Personal Training: Professionelle Trainer stehen zur Verfügung, um individuelle Unterstützung und Motivation zu bieten.

Professionelle Trainer stehen zur Verfügung, um individuelle Unterstützung und Motivation zu bieten. Ernährungsberatung: Unterstützung in der Ernährung, um die Fitnessziele optimal zu unterstützen.

Unterstützung in der Ernährung, um die Fitnessziele optimal zu unterstützen. Online-Booking-System: Mitglieder können Kurse einfach online buchen und ändern.

Zielgruppe

EVO Fitness richtet sich an ein breites Publikum. Von Fitness-Neulingen über erfahrende Sportler bis hin zu rehabilitativen Programmen für Menschen mit Verletzungen ist für jeden etwas dabei. Die freundliche Atmosphäre und die kompetenten Trainer sorgen dafür, dass sich jeder in seinem individuellen Fitnessprozess wohlfühlt.

Sonderangebote und Preise

EVO Fitness bietet attraktive Preise und Sonderaktionen an.

Mitgliedschaftsmodelle: Verschiedene Optionen, darunter Monats-, Jahres- und Familienmitgliedschaften.

Verschiedene Optionen, darunter Monats-, Jahres- und Familienmitgliedschaften. Schnupperangebote: Oft gibt es die Möglichkeit, das Studio mit einem kostenlosen Probetraining oder zu vergünstigten Preisen für die ersten Monate kennenzulernen.

Oft gibt es die Möglichkeit, das Studio mit einem kostenlosen Probetraining oder zu vergünstigten Preisen für die ersten Monate kennenzulernen. Empfehlungsboni: Mitglieder, die Freunde werben, können von Rabatten oder Prämien profitieren.

Preisübersicht (Beispiel, variiert je nach Aktion):

Monatskarte: ca. 49 Euro

ca. 49 Euro Jahresabo: ca. 499 Euro (einfache Zahlung)

Öffnungszeiten

EVO Fitness Mariahilfer Straße hat täglich von 6:00 bis 23:00 Uhr geöffnet, was den Mitgliedern eine hohe Flexibilität und die Möglichkeit, zu ihren eigenen Zeiten zu trainieren, bietet. Dies ist besonders praktisch für Berufstätige und Menschen mit unregelmäßigen Zeitplänen.

Fazit

EVO Fitness an der Mariahilfer Straße in Wien ist der perfekte Ort für alle, die ihre Fitnessziele ernst nehmen und dabei in einer angenehmen Atmosphäre trainieren möchten. Mit einer breiten Palette an modernen Geräten, professionellen Trainern und einem abwechslungsreichen Kursangebot wird jeder zum Erfolg auf seiner Fitnessreise ermutigt. Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener – hier findet jeder sein individuelles Wohlfühlkonzept.

EVO Fitness Wien Mariahilfer Straße

Adresse: Mariahilfer Str. 52, 1070 Wien, Austria

INFO: Alle Details zum Fitnesstudio Vorteile, Leistungen sind allgemein und aus öffentlichen Quellen – bei Änderungswünschen und Korrekturen gerne an uns wenden. Wir übernehmen keine Haftung für Korrektheit & Details – informieren Sie sich selbständig vor Ort!