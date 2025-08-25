EVO Fitness Wien Schleifmühlgasse – Schleifmühlgasse 7, 1040 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





EVO Fitness Wien Schleifmühlgasse: Dein modernes Fitnessstudio

Das EVO Fitness in der Schleifmühlgasse in Wien ist ein innovatives Fitnessstudio, das zahlreiche Trainingsmöglichkeiten und ein modernes Ambiente bietet. Die Einrichtung hat sich als eine der angesagtesten Fitnessadressen in der Stadt etabliert und richtet sich an ein breites Publikum – von Fitness-Neulingen bis zu erfahrenen Sportlern.

Fakten und Ausstattung

EVO Fitness bietet auf über 1.500 Quadratmetern eine vielfältige Auswahl an Trainingsgeräten und Kursen. Das Studio ist mit den neuesten Fitnessgeräten ausgestattet, einschließlich Kraftmaschinen, Freihanteln und Kardiogeräten. Der großzügige Bereich für Functional Training und die speziell gestalteten Räume für Gruppenkurse laden zu einem effektiven Workout ein.

Vorteile

Ein besonderer Vorteil von EVO Fitness ist die offene und einladende Atmosphäre. Hier steht der individuelle Trainingsfortschritt im Mittelpunkt. Die Trainer sind hochqualifiziert, stehen für persönliche Beratungen zur Verfügung und helfen bei der Erstellung von maßgeschneiderten Trainingsplänen. Zudem gibt es kostenlose Einführungen für neue Mitglieder, um sie optimal in das Fitnessangebot einzuführen.

Leistungen

EVO Fitness bietet eine breite Palette an Leistungen:

Krafttraining : Umfangreiche Geräte sowie freie Gewichte stehen zur Verfügung.

: Umfangreiche Geräte sowie freie Gewichte stehen zur Verfügung. Kardiotraining : Laufbänder, Fahrradergometer und Crosstrainer unterstützen Ausdauerziele.

: Laufbänder, Fahrradergometer und Crosstrainer unterstützen Ausdauerziele. Gruppenkurse : Das Studio hat ein umfangreiches Kursprogramm, darunter Yoga, Zumba, Spinning und CrossFit. Diese Kurse werden von erfahrenen Trainern geleitet und bieten eine tolle Möglichkeit zur Motivation in der Gruppe.

: Das Studio hat ein umfangreiches Kursprogramm, darunter Yoga, Zumba, Spinning und CrossFit. Diese Kurse werden von erfahrenen Trainern geleitet und bieten eine tolle Möglichkeit zur Motivation in der Gruppe. Personal Training : Individuelle Betreuung für persönliche Ziele.

: Individuelle Betreuung für persönliche Ziele. Ernährungsberatung: Unterstützung in der Ernährungsplanung für optimalen Trainingserfolg.

Zielgruppe

Das EVO Fitness in der Schleifmühlgasse richtet sich an eine breite Zielgruppe. Von Berufstätigen, die nach dem Job schnell ein effektives Workout absolvieren möchten, bis hin zu Studierenden und Senioren – hier findet jeder den passenden Trainingsansatz. Besondere Angebote richten sich an Frauen, Anfänger und Fitnessbegeisterte, die ihre Leistung steigern wollen.

Sonderangebote und Preise

Das Fitnessstudio bietet flexible Mitgliedschaften, darunter Monats-, Vierteljahres- und Jahresverträge. Sonderaktionen sind häufig anzutreffen, beispielsweise reduzierte Tarife für Studenten oder spezielle Angebote für Gruppenanmeldungen. Die Preise beginnen in der Regel bei ca. 29 Euro pro Monat, wobei verschiedene Mitgliedschaftsmodelle unterschiedliche Leistungen inkludieren.

Öffnungszeiten

EVO Fitness ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Die regulären Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 6:00 bis 22:00 Uhr, am Wochenende von 8:00 bis 20:00 Uhr. Diese flexiblen Zeiten ermöglichen es Mitgliedern, zu trainieren, wann es am besten in ihren Alltag passt.

Fazit

EVO Fitness Wien Schleifmühlgasse ist die perfekte Anlaufstelle für alle, die Wert auf ein umfassendes Fitnesserlebnis legen. Mit modernster Ausstattung, einem breiten Kursangebot und einer engagierten Community ist es der ideale Ort, um persönliche Fitnessziele zu erreichen und das Wohlbefinden zu steigern. Besuche das Studio und erlebe selbst die Vielfalt und den Teamgeist, die EVO Fitness auszeichnen!

