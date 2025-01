Exhibition: Gabrielle Kourdadzé, „À la Ligne“







C.A. Contemporary freut sich, zum ersten Mal in Österreich Werke der französischen Künstlerin Gabrielle Kourdadzé zu zeigen. Gabrielle Kourdadzé wurde 1995 in Paris geboren und hat ihr Studium an der École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris abgeschlossen. Aktuell ist sie in der Künstlerresidenz POUSH in Aubervilliers tätig. Ihre Werke auf Leinwand, die mit Öl und Tusche ausgeführt sind, thematisieren die Darstellung des Körpers und dessen Eingliederung in den sozialen Raum. Die wie…







Source link