Exklusivität und Ehre beim Eurovision Song Contest: Wiener Stadthalle richtet VIP-Bereich und Ehrenloge ein

Ehrenloge und exklusiver Bereich beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien

Der Eurovision Song Contest 2026 wird in der Wiener Stadthalle ausgetragen. Veranstalter ist der ORF, der im Rahmen des Wettbewerbs einen exklusiven VIP-Bereich und eine Ehrenloge organisiert.

VIP-Tickets für den Eurovision Song Contest in der Stadthalle werden nicht im freien Verkauf angeboten. Stattdessen richtet der ORF eine sogenannte „Hospitality Area“ ein.

Hospitality Area für Partner und Sponsoren

Der ORF ist vertraglich verpflichtet, beim Eurovision Song Contest eine „Hospitality Area“ als exklusiven Bereich mit Bewirtung zu schaffen. In diesem Bereich sollen sich nach Angaben des ORF Partner und Sponsoren aufhalten können.

Die Größe der „Hospitality Area“ und die konkrete Zusammensetzung der Gäste unterliegen laut ORF strenger Geheimhaltung.

Beim Aufenthalt im VIP-Bereich der Stadthalle könnte für Amtsträger das strenge Korruptionsstrafrecht gelten. Das Dienstrecht untersagt Magistratsbediensteten, sich selbst, Angehörigen oder dritten Personen Geschenke oder andere Vorteile mit Bezug zur dienstlichen Tätigkeit zuzuwenden oder zusichern zu lassen. Ein Sprecher von Bürgermeister Michael Ludwig verwies im Vorfeld des Wettbewerbs auf diese Bestimmungen.

Ehrenloge mit 45 Plätzen

In der Stadthalle wird eine Ehrenloge mit 45 Plätzen eingerichtet. Michael Ludwig, SPÖ-Bürgermeister von Wien und oberster Vertreter der Host City, fungiert dabei als Gastgeber. Gemeinsam mit ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher empfängt er dort Gäste aus dem In- und Ausland.

Am Finaltag sollen in der Ehrenloge alle Mitglieder der Wiener Stadtregierung eingeladen werden. Ebenfalls vorgesehen sind Einladungen für den Bürgermeister von Wien, die ORF-Generaldirektorin, den EBU-Director, den Bundespräsidenten, den Kanzler, den Vizekanzler, die Vizekanzlerin sowie Bürgermeister umliegender Bundeshauptstädte.

Alle nicht-amtsführenden Stadträte der Opposition erhalten eine Einladung für die Ehrenloge. Das FPÖ-Trio dieser nicht-amtsführenden Stadträte hat seine Teilnahme abgesagt. Bei den nicht-amtsführenden Stadträten von Grünen und ÖVP ist die Teilnahme noch offen.

Empfänge im Rathaus und im Eurovision Village

Der Auftakt der offiziellen Empfänge findet am Sonntagabend vor dem Eurovision Song Contest im Rathaus Wien statt. Der Bürgermeister lädt alle Gemeinderäte zur „Welcome Reception“ in den Festsaal des Rathauses ein. Der FPÖ-Klub nimmt daran geschlossen nicht teil.

Zum ersten Semifinale ist ein weiterer Empfang für die Botschafter der teilnehmenden Länder geplant. Alle Botschafter werden von Bürgermeister Michael Ludwig im Eurovision Village auf dem Rathausplatz begrüßt.