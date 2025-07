Expansion: Charging Infrastructure for Electric Mobility in Rum is Being Enhanced

Obwohl die E-Mobilität in Rum an Bedeutung gewinnt, bleibt der Ausbau der Ladeinfrastruktur hinter den Erwartungen zurück. Die Rumer Grünen setzen sich nun für eine umfassende Erweiterung ein.

RUM. Die Elektromobilität in Österreich erlebt einen signifikanten Aufschwung. Nach Angaben des Bundesverbands Elektromobilität Österreich (BEÖ) und der Statistik Austria waren bereits Ende Mai 2025 über 225.048 Elektrofahrzeuge auf den Straßen Österreichs unterwegs. Trotz dieses Wachstums ist die Ladeinfrastruktur in vielen Regionen, vor allem in ländlichen Gebieten, unzureichend ausgebaut. In diesem Kontext fordern die Rumer Grünen einen verstärkten Ausbau der Ladeinfrastruktur in ihrer Gemeinde, insbesondere durch die Installation von mehr öffentlich zugänglichen E-Ladestationen. Laut dem jüngsten Antrag der Grünen fehlt es um das Rathaus, einschließlich FoRum, Leitlhaus und Friedhof, an einer öffentlichen Ladestation.

Die Initiative zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur fand im Gemeinderat breite Zustimmung. Es ist geplant, eine neue E-Ladestation auf dem Parkplatz der Firma MPreis zu errichten. Bürgermeister Josef Karbon erläuterte: „Der Beschluss zur Errichtung einer E-Ladestation rund um das Gemeindeamt steht fest. Der genaue Standort wird noch festgelegt, zusätzlich ist eine weiteren Ladestation bei MPreis in Planung.“ Bernhard Kirchebner von den Grünen äußerte sich positiv: „Es ist erfreulich, dass hier endlich Fortschritte erzielt werden. Zudem gibt es sicherlich weitere Standorte, an denen diese Maßnahmen sinnvoll wären.“

E-Ladestationen in Rum

In der Marktgemeinde Rum sind derzeit fünf E-Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb. Diese befinden sich an folgenden Standorten:





InterWork Personalservice, Bundesstraße 25:

1 Ladepunkt, Type 2, 22 kW, betrieben von da emobil GmbH & Co KG

Privatklinik Hochrum 2, Lärchenstraße 41:

4 Ladepunkte, Type 2, 22 kW, da emobil GmbH & Co KG

Hotel Huberhof, St. Georg-Weg 6:

2 Ladepunkte, Type 2, 22 kW, da emobil GmbH & Co KG



Kaplanstraße 3:

4 Ladepunkte, CCS, 150 kW, betrieben von Mer Germany GmbH (ATMER) – eine Schnellladestation



Sportzentrum ELT Rum, Sportplatzweg 1:

1 Ladepunkt, Type 2, 22 kW, e-laden Tirol

Die Plattform ChargeFinder listet alle E-Ladestationen in Rum auf. Hier geht zur Website.

