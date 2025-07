Expert Lecture on Glaucoma (Green Star) in Graz

Am 13. Oktober 2023 wurde in Wien die erste Selbsthilfegruppe für Glaukom gegründet, die seit zwei Jahren die einzige ihrer Art in ganz Österreich ist. Die Bedeutung dieser Initiative kann nicht genug betont werden, da Glaukom, auch als „Grüner Star“ bekannt, eine der häufigsten Ursachen für Erblindung ist. Es freut uns besonders, dass ab Oktober 2025 die Wiener SHG Glaukom Gruppe Zuwachs bekommt. Eine neue Gruppe in Graz wird feierlich mit einer Kick-Off-Veranstaltung ins Leben gerufen.

Zu diesem besonderen Anlass heißen wir Prof. Priv.-Doz. Dr. med. univ. Ewald Lindner MBA willkommen, der die Kick-Off-Veranstaltung in Graz, der zweiten Selbsthilfegruppe für Glaukom, eröffnen wird. Prof. Lindner ist ein renommierter Glaukom-Experte und wird einen Fachvortrag zum Thema „Glaukom (Grüner Star)“ halten, der am Samstag, den 18. Oktober 2025, um 12:30 Uhr in der Grazer Zweigstelle der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs stattfindet.

Im Anschluss an den Vortrag steht Prof. Lindner für eine Fragerunde zur Verfügung. Dieser national und international anerkannte Glaukom-Experte ist Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie und arbeitet als Oberarzt an der Glaukomambulanz der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie der Medizinischen Universität Graz. Er ist Mitglied der Glaukom-Kommission der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft sowie der Europäischen Glaukom-Gesellschaft und wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, darunter der Förderpreis des „Spektrums der Augenheilkunde“.

Prof. Lindner verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Behandlung von Grauem Star, frühkindlicher Katarakt und Glaukom sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Seine klinische und wissenschaftliche Expertise umfasst zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge auf nationalen und internationalen Kongressen. Zudem organisiert er die World Glaucoma Week in Graz (Seiersberg), während der er Patienten kostenlose OCT-Screenings und Informationen über Glaukom anbietet. Diese Veranstaltung findet jedes Jahr im März während der Glaukom-Woche statt.

Die Teilnahme am Fachvortrag ist kostenlos und richtet sich an alle Interessierten. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung unter Tel. 01/330 35 45-0 oder per E-Mail an [email protected] gebeten.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie bei dieser wichtigen Patienteninformationsveranstaltung begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen informativen Nachmittag zu verbringen.

Eckdaten:

Datum: Samstag, 18. Oktober 2025

Beginn: 12:30 Uhr

Ort: Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs,

Petersgasse 87/28, 8010 Graz

Die Veranstaltung ist barrierefrei und gut öffentlich erreichbar.

Wir sind Mitglied beim Bundesverband Glaukom – Selbsthilfe e.V. Deutschland.

Kooperationspartner:

Bundesverband Glaukom – Selbsthilfe e.V. Deutschland

Bundesverband Glaukom Selbsthilfe e.V. Deutschland – Fachbereich Kinder

Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs

Selbsthilfe Steiermark

Gruppenleiterin: Natascha

Mail: [email protected]

Facebook: Selbsthilfegruppe Glaukom Wien/Österreich

Instagram: shg_glaukom

X: @shgGlaukonWOE

Foto: Copyright: Prof. Priv.-Doz Dr. Ewald Lindner