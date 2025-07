Experten zur Grazer Innenstadt: „Wir benötigen dringend eine Stadt-Strategie“

Indoorspielplätze und kreative Lösungen: Wie Graz seine Innenstadt revitalisieren kann.



GRAZ. Quo vadis Grazer Innenstadt? Während das neue Citymanagement noch auf sich warten lässt, könnte dieser Artikel eine wertvolle Denkanregung für die kommenden Herausforderungen bieten. MeinBezirk sprach mit Josef Podlesnik von jkp-Immobilien und Klaus Weikhard, Inhaber von Juwelier Weikhard, zwei Unternehmern, die die Innenstadt bestens kennen, über ihre Einschätzungen und Ideen für einen „Innenstadt-Turbo“.

Stärken der Innenstadt nutzen



Josef Podlesnik bringt es prägnant auf den Punkt: „Für den stationären Handel ist dies eine der schwierigsten Zeiten und es wird nicht besser.“ Die zunehmende Konkurrenz durch E-Commerce und die Leichtigkeit des Einkaufs in Shoppingcentern stellen große Herausforderungen dar. Podlesnik sieht die Lösung darin, die bestehenden Vorzüge der Innenstadt gezielt auszuspielen und einen klaren Mehrwert für die Besucher zu bieten. „Es gibt nicht die eine Lösung, sondern hunderte“, so Podlesnik. „Die Innenstadt benötigt eine umfassende Strategie. Wir müssen analysieren, wer die Kunden sind und was sie wollen.“ Ein Indoorspielplatz könnte eine solche Lösung sein, um einkaufende Eltern zu entlasten, während ihre Kinder betreut sind. Auch Klaus Weikhard betont: „Es ist wichtig, dass alle Besucher, egal auf welchem Weg, in die Stadt gelangen können.“

Öffentlicher Raum für Fußgänger optimieren

Podlesnik weist auf ein häufiges Problem hin: „Viele Touristen möchten sich beim Eckhaus Sporgasse-Hauptplatz fotografieren, aber sie können es nicht, weil zu viele Fahrräder im Weg stehen.“ In Städten wie Salzburg und Wien gibt es ähnliche Probleme nicht. Beide Unternehmer plädieren dafür, die Attraktivität des öffentlichen Raums zu erhöhen. „Es sollte unbedingt einen großen Radabstellplatz geben, damit Fußgängerzonen wirklich Fußgängerzonen bleiben“, fordert Weikhard.

Wirtschaftliche Herausforderungen

Podlesnik hebt hervor: „Die Immobilieneigentümer müssen erkennen, dass die Mieten nicht mehr das sind, was sie einmal waren.“ Ein Umdenken ist nötig, damit Unternehmen in der Innenstadt überleben können, da hohe Miet- und Personalkosten eine existenzielle Bedrohung darstellen. Weikhard fordert Unterstützung für Unternehmen, die regional arbeiten, und betont, dass es hier kein einfaches Rezept gibt. Besondere Aufmerksamkeit benötigen inaktiven Flächen, wie das leerstehende H&M-Geschäft am Hauptplatz.

