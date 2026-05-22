Explosionsgefahr gebannt: Heldenhafte Feuerwehreinsatz rettet Bauernhof in Wilhelmsburg vor verheerendem Brand

Brand in Maschinenhalle auf Bauernhof in Wilhelmsburg

In Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten ist am vergangenen Wochenende eine landwirtschaftliche Maschinenhalle auf einem Bauernhof in Brand geraten. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Brand brach in den frühen Samstagmorgenstunden aus. Mehr als 100 Feuerwehrleute von insgesamt zwölf Feuerwehren waren im Einsatz.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf den Stall und das Wohngebäude verhindern. Auch die Tiere auf dem Hof blieben unverletzt.

Zur Ermittlung der Brandursache führten das Landeskriminalamt, das Bundeskriminalamt und Bezirksbrandermittler Untersuchungen durch. Laut Polizei wurde der Brand durch einen elektrischen Defekt ausgelöst.

Polizeisprecherin Manuela Weinkirn informierte am Freitag über die bisherigen Erkenntnisse zu dem Vorfall.