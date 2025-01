explosive Protests Erupt Ahead of Maduro’s Swearing-In Ceremony in Venezuela!

Nach der Kundgebung gab es Berichten zufolge eine kurzzeitige Entführung, von der die Betroffene jedoch später befreit wurde. Am Freitag soll Maduro trotz der Vorwürfe des Wahlbetrugs für eine weitere Amtszeit bis 2031 vereidigt werden. Sein Oppositionskontrahent, Edmundo González, hat ebenfalls angekündigt, in sein Heimatland zurückzukehren und sich als Präsident vereidigen zu lassen, obwohl gegen ihn in Venezuela ein Haftbefehl vorliegt.

Fakten zur Wahl:

Präsidentenwahl: Juli

González reklamiert seinen Sieg

USA und mehrere lateinamerikanische Länder erkennen ihn als Wahlsieger an

Designierter US-Präsident Donald Trump bezeichnet González als „gewählten Präsidenten“

Wahlbehörde erklärt Maduro zum Wahlsieger

Vor der Amtseinführung rief die Opposition zu Massenprotesten auf, während die Regierung in Caracas eine große Zahl an Sicherheitskräften mobilisierte. María Corina Machado, die Oppositionsführerin, verließ am Donnerstag nach Monaten ihren Unterschlupf und schloss sich den Protesten gegen die Vereidigung Maduros an. Ihr Aufruf an die Demonstranten:

„Ich bin hier, mit euch, und bis zum Ende.“

Nach ihrer Ansprache stieg Machado auf ein Motorrad, wobei sie von Hunderte ihren Anhängern umgeben war, die sie vor einer Festnahme durch Regierungsbeamte beschützen wollten, berichtete die Zeitung „El Nacional“. Kurz darauf meldete ihr Team, dass sie abgefangen worden sei und es Schüsse gegeben habe.

Stunden später wandte sich Machado über X an die Öffentlichkeit: „Ich bin jetzt an einem sicheren Ort und entschlossener als je zuvor, bis zum Ende an eurer Seite zu stehen!“ Sie versprach, am Freitag über die Ereignisse zu berichten.

Innenminister Diosdado Cabello wies die Behauptung einer kurzzeitigen Festnahme von Machado zurück und sagte, es sei ihr Plan gewesen, das zu behaupten, um eine internationale Reaktion zu provozieren. Er nannte es „eine Erfindung, eine Lüge“.

Die Regierung hatte ebenfalls auf den Straßen mobilisiert. Maduro-Anhänger blockierten mit Motorrädern Wege und versuchten, die Oppositionsanhänger zurückzudrängen, so der Bericht von „El Nacional“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die politische Situation in Venezuela weiterhin angespannt bleibt. Die Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition eskalieren, während die internationale Gemeinschaft genau hinblickt.